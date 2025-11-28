Paskelbta nepriklausomų „Toksikos“ valdybos narių atranka

Kandidatų paraiškų bus laukiama iki gruodžio 15 dienos, pranešė ministerija.
Nepriklausomi valdybos nariai bus renkami ketverių metų kadencijai, o atranka vykdoma keturioms kompetencijų sritims: strateginio planavimo ir tvarumo valdymo, finansų valdymo, rizikų valdymo ir vidaus kontrolės bei verslo vystymo ir plėtros valdymo.
Šiuo metu įmonės valdybą sudaro penki nariai – keturi nepriklausomi ir vienas valstybės tarnautojas.
„Toksika“ specializuojasi pavojingųjų atliekų surinkimo, pervežimo, laikino saugojimo, deginimo ir šalinimo srityse. Įmonė turi padalinius Vilniuje, Šiaulių, Klaipėdos, Jonavos ir Alytaus rajonuose.