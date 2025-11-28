Paskelbta nepriklausomų „Toksikos“ valdybos narių atranka

VerslasRinkos pulsas

2025 m. lapkričio 28 d. 10:07
Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) paskelbė pavojingųjų atliekų tvarkymo įmonės „Toksika“ nepriklausomų valdybos narių atranką.
Kandidatų paraiškų bus laukiama iki gruodžio 15 dienos, pranešė ministerija.
Nepriklausomi valdybos nariai bus renkami ketverių metų kadencijai, o atranka vykdoma keturioms kompetencijų sritims: strateginio planavimo ir tvarumo valdymo, finansų valdymo, rizikų valdymo ir vidaus kontrolės bei verslo vystymo ir plėtros valdymo.
Šiuo metu įmonės valdybą sudaro penki nariai – keturi nepriklausomi ir vienas valstybės tarnautojas.
„Toksika“ specializuojasi pavojingųjų atliekų surinkimo, pervežimo, laikino saugojimo, deginimo ir šalinimo srityse. Įmonė turi padalinius Vilniuje, Šiaulių, Klaipėdos, Jonavos ir Alytaus rajonuose.
