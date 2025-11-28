Vilniuje duris atveria dar vienas „McDonald‘s“: įskurs Perkūnkiemyje

Lankytojai galės naudotis visomis pagrindinėmis restorano paslaugomis: „McDrive“, „McDelivery“, „McCafé“ ir maitinimu vietoje. Atidarymo vakarą vilniečiai ir miesto svečiai kviečiami į renginį, kuris simboliškai pažymės naujojo restorano veiklos pradžią.
Į naujojo restorano statybą ir įrangą investuota apie 1,5 mln. eurų. Čia sukurta išskirtinė interjero koncepcija, kurios nėra kituose „McDonald’s“ restoranuose Lietuvoje.
Projektuojant interjerą pasirinktos švelnios spalvos, modernūs sprendimai ir lankytojų komfortui pritaikyti akcentai, kurie leidžia sukurti jaukią ir patogią aplinką. Restoranui skirta 385,24 kv. m. ploto, jame įrengtos 95 vietos viduje ir dar 48 vietos lauko terasoje. Lankytojai galės naudotis trimis patogiais, iš abiejų pusių prieinamais savitarnos kioskais.
„McDonald’s“ tinklas Lietuvoje veikia ir kituose miestuose, tarp jų – Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Marijampolėje.
Naujai atidarytas Perkūnkiemio restoranas yra vienuoliktas Vilniuje ir devynioliktas visoje Lietuvoje.
