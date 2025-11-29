Batų įmonei „Deichmann“ – teismo kirtis: pralaimėjo bylą dėl batų dėžių

„Deichmann“ siekė būti atleista nuo įpareigojimo, pagal kurį įmonės privalo mokėti už pakuočių, patenkančių pas vartotojus, šalinimą ir perdirbimą. Tačiau teismas atmetė „Deichmann“ ieškinį, o apeliacija nebuvo leista.
Atliekų šalinimo sistemą stebi Centrinė pakuočių registro agentūra (ZSVR), prieš kurią „Deichmann“ pateikė ieškinį.
Penktadienį vykusiame klausyme Pakuočių rinkos tyrimų draugijos (GVM) atstovas pristatė eksperto nuomonę, pagal kurią apie 62 proc. batų pirkėjų Vokietijoje dabar parsineša batų dėžes namo iš parduotuvės arba gauna jas užsisakę internetu. Tai buvo maždaug aštuoniais procentiniais punktais daugiau nei 2020 m.
Jei šis rodiklis būtų mažesnis nei 50 proc., „Deichmann“ greičiausiai būtų buvusi atleista nuo atliekų tvarkymo išlaidų įpareigojimo.
„Deichmann“ advokatė skundėsi, kad eksperto išvada nebuvo prasminga ir reprezentatyvi. Ji teigė, kad rinkos tyrėjai aplankė per mažai parduotuvių. Eksperto nuomonė iš pradžių buvo parengta 2020 m., kai rinkos tyrėjai aplankė 46 įmonių vietas. Be to, jie surinko papildomų rinkos duomenų.
Teismo prašymu Pakuočių rinkos tyrimų draugija šiais metais atnaujino savo eksperto išvadą ir aplankė dar 20 parduotuvių, iš kurių penkios priklausė „Deichmann“.
Advokatas rėmėsi paties „Deichmann“ tyrimais, pagal kuriuos tik apie 40 proc. batų dėžių pasiekia klientą.
Tačiau ši įmonių apklausa neturi įtakos sprendimui, teigė pirmininkaujantis teisėjas. Jo požiūriu, ginčijama eksperto nuomonė iš tiesų yra prasminga ir pagrįsta.
Kalbėdamas apie 50 proc. ribą, nuo kurios taikoma atliekų tvarkymo išlaidų prievolė, teisėjas teigė: „Rūmai mano, kad riba neabejotinai viršyta.“
