Užvirė 250 eurų ginčas: kada sugedusiai prekei priklauso garantija – nuomonės išsiskyrė

„Prieš metus laiko nuspirkau belaides ausines „AirPods“, dabar man jos sugedo, garantija dar daugiau nei šimtas dienų galioja ir jie man jų netvarko. Prašo susimokėti 250 eurų, kad atgaučiau tas ausines, nes jie jų netvarko, duoda tik naujas“, – pasakojo A. Ubartas.
Jis teigia, kad jam aiškinama, jog ausinės esą priskiriamos higienos prekėms ir todėl nėra nei remontuojamos, nei keičiamos, tačiau pats tai laiko absurdu.
Paklausus, kodėl jo prašoma susimokėti 250 eurų, Audrius piktinosi, kad garantinis aptarnavimas joms nepritaikomas, todėl reikia sumokėti.
Jis taip pat teigė, kad skambino ir į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kur jam buvo paaiškinta, kad ausinės, kokios rūšies bebūtų, jos nelaikomos higienos preke. Todėl vyras įsitikinęs, kad ausinėms turėtų būti taikomas garantinis aptarnavimas.
Nustatyti mikrofono sutrikimai nepriskiriami garantiniams
Susisiekus su „iDeal by C&C“, kuri yra ir „Apple“ įgaliotoji paslaugų teikėja, serviso vadovas Gediminas Čičinskas paaiškino, kad klientas į vieną iš salonų kreipėsi dėl prastai veikiančių „AirPods Pro“ ausinių, tačiau nustatytas gedimas nepriskiriamas garantiniam aptarnavimui.
„Atliekant gamintojo diagnostikas buvo nustatyti mikrofono sutrikimai. Technikui atlikus vizualią patikrą priežasčiai nustatyti, paaiškėjo, jog išoriniai mikrofonai yra užsikimšę. Toks pažeidimas atsiranda dėl eksploatacijos metu susikaupusių nešvarumų ir nėra laikomas gamybiniu defektu. Gamintojas tokio pobūdžio pažeidimų nepriskiria garantiniams, garantija šiuo atveju negali būti taikoma“, – paaiškino G. Čičinskas.
Anot jo, iš savo pusės įmonė vadovaujasi gamintojo taisyklėmis ir galiojančiais LR įstatymais, kad kiekvienas atvejis būtų įvertintas teisingai bei objektyviai.
„Savo klientams visuomet rekomenduojame reguliariai prižiūrėti ir valyti „AirPods“ ausines, nes tinkama priežiūra užtikrina ilgesnį įrenginio tarnavimo laiką“, – sakė serviso vadovas.
Jis taip pat pasidalijo praktiniu patarimu ir paaiškino, kad „AirPods“ ausinės pagal gamintojo rekomendacijas turi būti reguliariai prižiūrimos ir valomos, kad išliktų gera garso bei mikrofono kokybė.
„Neretai pasitaiko, kuomet klientai kreipiasi dėl suprastėjusio veikimo, tačiau diagnostikos metu nustatoma, jog suprastėjęs veikimas susijęs su užsikimšusiais garso komponentais. O tai nelaikoma gamybiniu defektu. Dėl šios priežasties tinkama priežiūra yra labai svarbi siekiant išsaugoti ausinių tinkamą funkcionalumą“, – atkreipė dėmesį G. Čičinskas.
VVTAT: pardavėjas turi įrodyti, kad trūkumas atsiradęs ne dėl jo kaltės
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Dalia Malinauskienė portalui Lrytas paaiškino, kad teisės aktai visoms ne maisto prekėms numato 2 metų garantinį laikotarpį.
„Taigi, jei ausinės sugedo, vartotojas turi teisę kreiptis į pardavėją per 2 metų garantinį laikotarpį ir, priklausomai nuo kokybės trūkumo ir kitų aplinkybių, prašyti prekę pakeisti, remontuoti ar nutraukti pirkimo sutartį susigrąžinant pinigus arba sumažinti prekės kainą. Šiuo atveju nesvarbu, ar prekė priskiriama prie higienos prekių, ar ne.
Vartotojui patartina kreiptis raštu aiškiai išdėstant savo reikalaivimą. Pardavėjas turi pateikti motyvuotą atsakymą. Jei vartotojo atsakymas netenkina, arba atsakymo jis negauna per 14 dienų, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (VVTAT) dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka“, – teigė VVTAT atstovė.
Tačiau ji taip pat atkreipė dėmesį, kad kiekvieną ginčą VVTAT nagrinėja individualiai, remdamasi įrodymais, ginčo šalių paaiškinimais.
„Jei paaiškėja, kad prekės trūkumas yra atsiradęs dėl vartotojo kaltės, pvz.: prekė nebuvo prižiūrima pagal instrukcijas, naudota ne pagal paskirtį ar pan., gali būti priimtas pardavėjui palankus sprendimas. Visais atvejais pardavėjas turi įrodyti, kad trūkumas yra atsiradęs ne dėl jo kaltės ir, kad vartotojui buvo suteikta informacija apie prekės priežiūrą.
Pardavėjai turi būti susipažinę su vartotojų teisėmis ir laikytis teisės aktų reikalavimų. Jei vartotojas kreipiasi dėl savo teisių, o pardavėjas nesutinka taikiai spręsti kilusios problemos, jis privalo vartotojui pateikti aiškų ir motyvuotą atsakymą“, – dėstė D. Malinauskienė.
