„Girteka Logistics“ turi naują generalinį direktorių

Pranešime žiniasklaidai nurodoma, kad naujasis vadovas orientuosis į verslo vadybos tobulinimą, veiklos efektyvinimą, tolesnę grupės transformaciją ir apčiuopiamos vertės kūrimą klientams ir kitoms suinteresuotosioms šalims.
„Mūsų tikslas yra aiškus – išlikti lyderiu logistikos sektoriuje Europoje ir dirbti pelningai. Ateinančius metus „Girteka Group“ pasitinka su sėkmingai įgyvendinama transformacija ir stipria, motyvuota komanda“, – pranešime cituojamas Edvardas Liachovičius, „Girteka Group“ generalinis direktorius.
Daugiau nei 10 savo karjeros metų P. Kvetenas praleido „Girtekoje“ – vadovavo transporto, pardavimų ir operacijų komandoms, jo vadovavimo metu įmonė generavo aukštus veiklos rezultatus.
Vėliau trejus metus jis vadovavo bendrovei „Everwest“ – plėtėsi į naujas verslo rinkas: Kiniją ir Kazachstaną, stiprino valdymo struktūrą ir diegė aiškius procesus augančioje organizacijoje.