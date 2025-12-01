„Litgrid“ įspėjo medkirčius ir žemės savininkus: žmogus supranta klaidą per vėlai

Dirbant netoli elektros linijų pirmiausia būtina pasirūpinti apsaugos priemonėmis – šalmu, akių ir klausos apsauga, specialia apranga. Prieš pradedant darbus reikia įsivertinti atstumus, medžių kritimo trajektorijas ir turėti ryšio priemones, kad kilus pavojui būtų galima iškviesti pagalbą. Jei elektros linijos įtampa siekia 110 kV, saugus atstumas nuo kraštinio laido turėtų būti ne mažesnis nei 20 metrų, o dirbant prie 330 ir 440 kV linijų – atitinkamai 30 ir 40 metrų.
„Technika gali užsidegti net neprisilietus prie laidų. Elektros iškrova gali įvykti priartėjus arčiau nei pusantro metro iki laido, ypač esant didelei drėgmei žiemą ar karščiams vasarą. Todėl miške ar laukuose dirbant su technika reikia būti itin atidiems. Neretai pavojų sukelia pavieniai asmenys, nusprendę savarankiškai pjauti ar genėti medžius.
Žmogus supranta savo klaidą tik tada, kai medis jau guli ant elektros laidų. O tokiais atvejais be elektros gali likti tūkstančiai vartotojų – namų ūkiai, verslas, svarbios institucijos“, – sako Valdas Bancevičius, „Litgrid“ Infrastruktūros priežiūros centro vadovas.
Jei transporto priemonė priartėja prie laidų nesaugiu atstumu arba ant jos nukrenta nutrūkęs laidas, draudžiama liesti metalines kabinos dalis – tai pavojinga gyvybei. Išlipti reikia abi kojas pastatant ant žemės vienu metu, rankas laikant sukryžiuotas, o nuo transporto priemonės nueiti bent aštuonis metrus smulkiais žingsniais.
Elektros apsaugos zonose draudžiama sandėliuoti ar krauti medieną, šiaudus, trąšas ar kitus krovinius, taip pat užtverti privažiavimus prie elektros tinklų objektų. Įvykus incidentui, nesilaikantys nustatytų taisyklių turi atlyginti padarytą žalą.
Pasak V. Bancevičiaus, savalaikiai pranešimai iš gyventojų padeda išvengti rimtesnių incidentų. „Jeigu savo valdose po aukštos įtampos elektros linija pastebėjote užaugusį medį, jo nekirskite patys – praneškite „Litgrid“.
Kiekvienas pranešimas yra registruojamas, o specialistai periodiškai valo trasas ir šalina pavojingus krūmus bei medžius. Jei kirtimai reikalingi privačioje teritorijoje, rangovai visada gauna savininko sutikimą“, – teigia „Litgrid“ Infrastruktūros priežiūros centro vadovas.
