„Swedbank“: šiemet Lietuvoje pirkiniams internetu per „Juodojo penktadienio“ savaitę išleista 83 mln. eurų

Pačią „Juodojo penktadienio“ dieną pirkimų skaičius, lyginant su praėjusiais metais, išaugo 4,4 proc. arba 38,3 proc., lyginant su prieš tai buvusiu penktadieniu. Išlaidų suma šią dieną buvo 17,6 proc. didesnė nei pernai ir net 56,4 proc. didesnė nei prieš tai buvusį penktadienį. Vidutinė vieno pirkimo vertė pakilo iki 70,16 Eur, t. y. žmonės vienai prekei vidutiniškai išleido 12,7 proc. daugiau nei prieš metus.
Per visą „Juodojo penktadienio“ savaitę pirkimų skaičius, lyginant su pernai, augo 4,1 proc., o lyginant su ankstesne savaite – 13,7 proc. Bendra išlaidų suma buvo 17,1 proc. didesnė nei pernai ir 21,8 proc. didesnė nei prieš tai buvusią savaitę. Vidutinė apsipirkimo vertė siekė 67,79 Eur, t. y. 12,5 proc. daugiau nei prieš metus.
„Nuosekliai stebime tendenciją, kad pirkėjai aktyviai naudojasi išpardavimais, o dalis jų iš anksto planuoja didesnės vertės pirkinius. Nors prieššventinis laikotarpis nuo Vėlinių iki Kalėdų tradiciškai yra itin aktyvus, „Juodasis penktadienis“ ir visa savaitė jau keletą metų išsiskiria ypatingai didelėmis apyvartomis“, – sako Deimantas Trumpickas, „Swedbank“ Lėšų valdymo pardavimų palaikymo departamento direktorius.
Išpardavimuose dalyvauja beveik pusė šalies
Naujausia „Swedbank“ Finansų instituto apklausa rodo, kad per išpardavimus, tokius kaip „Juodasis penktadienis“, apsiperka 42 proc. šalies gyventojų. Iš jų 44 proc. iš anksto tikrina kainas ir ruošiasi nuolaidoms, tačiau visiškai suplanuotus pirkinius turi tik 4 proc. pirkėjų.
52 proc. apklaustųjų nurodo visada panaudojantys per išpardavimus įsigytus daiktus, dar 32 proc. teigia kartais nusiperkantys tik vieną ar kelis kartus panaudotų prekių. 7 proc. pripažįsta įsigiję daiktų, kurių nepanaudojo nė karto.
Reprezentatyvų šalies gyventojų tyrimą 2025 m. spalio 18–spalio 27 d. „Swedbank“ Finansų instituto užsakymu atliko nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“. Apklausoje dalyvavo 1015 respondentų, tyrimo rezultatai reprezentuoja 18–75 metų amžiaus šalies gyventojų nuomones ir vertinimus.