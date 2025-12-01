Juodąjį penktadienį į „Pigu.lt“ plūdo lankytojai

Penktadienį e. prekybos centras suskaičiavo beveik 300 tūkstančių pirkėjų apsilankymų. Visose Baltijos šalyse ir Suomijoje PHH Grupei priklausantys e. prekybos centrai sulaukė beveik 600 tūkstančių pirkėjų.
„Lankytojai buvo aktyvūs visą savaitę, kuomet vyko akcija, tačiau daugiausia pirkėjų mus aplankė tikrąją Juodojo penktadienio dieną. Tuo tarpu auksinę minutę, kuomet sulaukėme daugiausia užsakymų, fiksavome sekmadienį, 19:05 valandą“,– sako „Pigu.lt“ komunikacijos vadovas Nerijus Mikalajūnas.
Populiariausių Juodojo penktadienio savaitės prekių sąrašo viršūnėje rikiavosi plaukų formavimo prietaisas „Dyson HS08 Airwrap“, magnetinis žaidimas „Akmeniniai šachmatai“, fotolapeliai „Fujifilm Instax Mini Glossy“, išmanusis laikrodis „Xiaomi Redmi Watch 5 Active Midnight Black“ ir vandens filtro kasetė „Brita Maxtra Pro Pure Performance“.
E. prekybos centro duomenimis, vidutiniškai e. prekybos centro lankytojai Juodojo penktadienio savaitės metu apsipirko už 74 eurus.
Brangiausia įsigyta savaitės preke tapo „LG Oled“ televizorius, kainavęs 2749 eurus. Kaimyninėse šalyse, kur veikia tai pačiai „PHH Group“ priklausantys e. prekybos centrai, pirkėjai įsigijo prekių dar aukštesne kaina. Estijoje brangiausia preke tapo skaitmeninis fotoaparatas „Canon EOS R5 Mark II“, kainavęs 5897 eurus, Latvijoje – nešiojamas kompiuteris „MSI Stealth“ už 6864 eurus.
„Gera žinia visiems, besidairantiems dovanų – Juoduoju penktadieniu geros kainos nesibaigė. Ypatingais kainų pasiūlymais pirkėjus džiuginsime iki pat Kalėdų, o įsigytas prekes pristatysime greitai ir patikimai“, – teigia N. Mikalajūnas.