Latvijos oro linijų bendrovė „airBaltic“ turi naują generalinį direktorių

„Man didelė garbė prisijungti prie „airBaltic“ komandos. Kartu su valdyba ir mūsų komandomis sutelksiu dėmesį į tęstinumo užtikrinimą, kasdienės veiklos stiprinimą ir oro linijų strateginės plėtros bei ilgalaikio tvarumo rėmimą.
„airBaltic“ atlieka svarbų vaidmenį Baltijos regiono susisiekimo ir ekonominės plėtros srityje, todėl tikiuosi panaudoti savo didelę patirtį, kad padėčiau bendrovei pereiti į kitą etapą“, – teigia „airBaltic“ generalinis direktorius Erno Hildén'as.
Suomijos pilietis E. Hildén'as turi sukaupęs daugiau nei 25 metų tarptautinės patirties aviacijos ir finansų srityje.
Iki 2025 m. birželio mėn. jis ėjo „SAS Scandinavian Airlines“ vykdomojo viceprezidento ir grupės finansų direktoriaus (CFO) pareigas, kur buvo vienas iš pagrindinių vadovybės narių bendrovės pertvarkymo ir kapitalo didinimo metu. Prieš prisijungdamas prie SAS, jis ėjo aukštas pareigas „Saudi Arabian Airlines Group“ ir „Finnair Plc“, kur dirbo grupės finansų direktoriumi, vyriausiuoju operacijų direktoriumi (COO) ir vykdomosios valdybos nariu.
Laikinasis generalinis direktorius Pauls Cālītis, kuris iki šiol vadovavo „airBaltic“, dabar visiškai grįš prie savo pareigų kaip vyriausiasis operacijų direktorius ir vykdomosios valdybos narys.
Per pastaruosius 30 metų „airBaltic“ tapo pasauliniu mastu gerbiama oro linijų bendrovė. Šiandien ji jungia Baltijos valstybes su 80 krypčių Europoje, Vidurio Rytuose, Šiaurės Afrikoje ir Kaukazo regione, užtikrindama būtiną infrastruktūrą ir pasaulinį susisiekimą regione.
