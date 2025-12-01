Neseniai atsidaręs restoranas stebino kauniečius: kodėl lauke skambėjo rusiška muzika?

„<…>Va taip Rotušėje muzikėlė iš atsinaujinusios „Gildijos“ groja“, – vėlų pirmadienio vakarą pranešė retai rusišką muziką Kauno centre išgirstantis pastabus kaunietis.
„Kas vyksta Kaune“ primena, jog atsinaujinęs restoranas „Gildija“ Rotušės aikštėje duris atvėrė lapkričio 21 dieną. „Gildija“ įsikūrė toje pačioje vietoje, kur to paties pavadinimo maitinimo įstaiga veikė ir beveik prieš pusę amžiaus. Anksčiau čia veikė populiari picerija.
Dėl incidento apgailestauja
Naujienų portalas „Kas vyksta Kaune“ dėl šios situacijos kreipėsi į patį restoraną. Kaip portalui komentavo atsinaujinusio restorano atstovai, iš kolonėlių skambant rusiškai muzikai, restoranas nedirbo.
„Apgailestaujame dėl tokio incidento. Mūsų restoranas tą vakarą nedirbo. Mūsų restorane neskamba rusiška muzika neskambėjo ir neskambės“, – pabrėžė restorano atstovai.
Jų teigimu, incidentas galėjo kilti darbuotojams tvarkant restoraną po darbingo savaitgalio.
„Pasitikslinsime su personalu, kurie tą vakarą tvarkėsi po savaitgalio. Tai tikrai klaida ir vienetinis atvejis“, – tikino „Gildijos“ atstovai.
Legendinis restoranas „Gildija“
Kaip skelbia LRT, šis pastatas yra seniausias mūrinis pastatas šiame kvartale, kuriame sovietmečiu įsikūrė legendinis restoranas „Gildija“ su savo 12 išskirtinių salių.
Tai buvo aukščiausio lygio, liukso klasės restoranas, kuriame vakarus leisdavo buvusios Sovietų Sąjungos partiniai vadovai, užsienio delegacijos, sportininkai, estrados žvaigždės ir net kosmonautai.
Pasak portalo, restoranas „Gildija“ atidarytas 1976-aisiais, gruodžio 31 dieną, Naujųjų metų išvakarėse. Tai buvo aukščiausio lygio restoranas, itin pamėgtas buvusios Sovietų sąjungos partinių vadovų, užsienio delegacijų, sportininkų ir estrados žvaigždžių.
