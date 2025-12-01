Rusijos gamybos nuosmukis tęsėsi ir lapkritį

Rusijos gamybos sektoriaus pirkimo vadybininkų indeksas (PMI) šiek tiek pakilo – nuo 48,0 spalio mėnesį iki 48,3 lapkritį, tačiau už bet koks 50 mažesnis skaičius reiškia susitraukimą. Nepaisant nežymaus pagrindinio rodiklio pagerėjimo, gamybos lygis smuko sparčiausiai nuo 2022 m. balandžio mėn.
Rusijos gamintojai šį staigų nuosmukį sieja su mažesniu naujų užsakymų skaičiumi ir vėlavimais tiekimo grandinėje.
Naujų užsakymų skaičius mažėjo šeštą mėnesį iš eilės, nors ir lėčiau nei spalio mėn. Lapkričio mėn. naujų eksporto pardavimų apimtys vėl sumažėjo dėl silpnos klientų paklausos esamose rinkose.
Lapkričio mėnesį sustiprėjo infliacinis spaudimas, o sąnaudos augo sparčiausiai nuo gegužės mėnesio dėl padidėjusių komunalinių paslaugų ir žaliavų kainų. Reaguodami į tai, gamintojai smarkiai padidino produkcijos kainas po jų nežymaus sumažėjimo spalį, o kainų infliacijos tempas pasiekė sparčiausią lygį nuo kovo mėnesio.
Įmonių pasitikėjimas šiek tiek pagerėjo žemiausio lygio spalį. Tai rodė planuojamos investicijos į naujus produktus ir technologijas, taip pat viltys dėl didesnės paklausos ateityje. Tačiau įmonių optimizmo lygis išliko antras žemiausias per pastaruosius trejus metus.