A. Guterresas įspėja, kad JT gresia „finansinis žlugimas“

„Arba visos valstybės narės laikosi savo įsipareigojimų susimokėti viską ir laiku, arba valstybės narės turi iš esmės pakeisti mūsų finansines taisykles, kad būtų išvengta gresiančio finansinio žlugimo“, – laiške rašė generalinis sekretorius.
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija pastaraisiais mėnesiais sumažino finansavimą kai kurioms JT agentūroms ir atmetė arba atidėjo kai kuriuos privalomus įnašus.
„Dabar jau oficialiai paskelbta apie sprendimus nedaryti apskaičiuotų įnašų, kuriais finansuojama didelė patvirtinto nuolatinio biudžeto dalis“, – rašė A. Guterresas, pridurdamas: „Dabartinė trajektorija yra prasta. Dėl jos Organizacijai kyla struktūrinė finansinė rizika.“
JT jau daugelį metų susiduria su nuolatinėmis likvidumo problemomis, nes vienos valstybės narės nesumoka visų privalomų įnašų, o kitos vėluoja tą padaryti, todėl organizacija yra priversta stabdyti naujų darbuotojų priėmimą ir mažinti savo misijų apimtis.