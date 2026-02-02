Iš Vilniaus oro uosto skraidins nauja oro bendrovė: vyks triskart per savaitę

„Nuosekliai stipriname Lietuvos pasiekiamumą ir atvirumą pasauliui. Kiekvienas naujas vežėjas ir nauja tiesioginė kryptis – aiškus signalas, kad esame matomi, patikimi ir patrauklūs tarptautiniams partneriams. Džiugu sveikinti vieną didžiausių Izraelio oro linijų, kuri pirmą kartą atveria tiesioginį maršrutą į Vilnių. Tai dar labiau sustiprins galimybes keliauti, bendradarbiauti ir stiprinti ryšius“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
„Džiaugiamės galėdami pasveikinti jau antrąją Izraelio oro bendrovę „Arkia Israeli Airlines“, pradėsiančią tiesioginius skrydžius tarp Vilniaus ir Tel Avivo. Naujosios jungtys prisidės prie Lietuvos ir Izraelio oro susisiekimo plėtros bei sudarys palankesnes sąlygas verslo, turizmo ir kultūriniams ryšiams. Izraelis yra viena sparčiausiai augančių atvykstamojo turizmo rinkų Lietuvai, o stiprėjant susisiekimui vis daugiau Izraelio keliautojų atranda Lietuvą kaip patrauklią, svetingą ir saugią šalį. Praėjusiais metais oro uostuose keleivių skaičius tarp Lietuvos ir Izraelio išaugo beveik tris kartus, lyginant su 2024 metais, ir siekė daugiau negu 70 tūkst.“, – sako Gintarė Norvilaitė – Tautevičė, Lietuvos oro uostų Komercijos direktorė.
Keleiviai skrydžių bilietus jau gali įsigyti „Arkia Israeli Airlines“ oro linijų puslapyje.
Skrydžius iš Vilniaus į Tel Avivą planuojama vykdyti nuo gegužės 21 d. iki spalio 4 d.
Tiesioginiai skrydžiai vyks triskart per savaitę – antradieniais, ketvirtadieniais ir sekmadieniais: iš Tel Avivo orlaivis kils anksti ryte 6 val., o iš Vilniaus į Izraelio sostinę – priešpiet 11.20 val. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos į Tel Avivą užtrunka mažiau nei keturias valandas. Skrydžiai bus vykdomi lėktuvu Airbus A320, talpinančiu iki 180 keleivių.
Pasak „Arkia Israeli Airlines“ generalinio direktoriaus Ozo Berlowitzo, Vilniaus krypties atidarymas yra dalis platesnės strategijos nuosekliai plėsti savo Europos tinklą ir stiprinti tarptautinius ryšius.
„Tel Avivo–Vilniaus maršruto atidarymas atspindi mūsų įsipareigojimą plėtoti naujas kryptis, aptarnaujančias kelis rinkos segmentus. Ši oro jungtis bus naudinga Izraelio keliautojams, o Lietuvos gyventojams suteiks tiesioginį susisiekimą su Izraeliu, stiprindama turizmą, verslo ir žmonių tarpusavio ryšius tarp abiejų šalių“, – teigia O. Berlowitzas.
„Arkia Israeli Airlines“ – viena didžiausių Izraelio aviakompanijų, veiklą pradėjusi vykdyti dar 1949 m. Priklausomai nuo sezono, šios oro linijos skraido į apie 25–30 skirtingų krypčių. Tel Avivo oro uoste bazę turinti bendrovė siūlo tiek vidinius skrydžius Izraelyje, tiek tarptautinius maršrutus į įvairias šalis – ne tik Europoje bei Viduržemio jūros regione, bet keleivius skraidina ir į JAV bei Aziją. Jungtis su Vilniumi bus pirmasis „Arkia Israeli Airlines“ maršrutas į Lietuvą.
2026 metais keliautojams iš Vilniaus bus pasiekiama dar daugiau krypčių. Avialinijos jau skelbė apie naujas 2026 metų kryptis iš Vilniaus į Gdanską, Podgoricą, Kišiniovą, taip pat apie dažnesnius skrydžius į Paryžių, Berlyną, Miuncheną, Prahą, Budapeštą, Nicą, Krokuvą, Varšuvą, Stambulą. Susisiekimą oru ženkliai pagerins naujos avialinijos „flydubai“ ir „Israir“, praėjusiais metais paskelbusios apie skrydžius iš Vilniaus į Dubajų ir Tel Avivą. Vasaros sezono metu keliaujantys iš Lietuvos Izraelį gali pasiekti tiek užsakomaisiais, tiek reguliariais skrydžiais. „Israir“ oro linijos vasaros sezono metu keleiviams siūlo reguliarius skrydžius Vilnius – Tel Avivas, Tel Avivas – Vilnius – antradieniais, ketvirtadieniais, sekmadieniais.