Migracijos departamente sugedo šildymo sistema: gyventojai raginami keisti vizito laikus

2026 m. vasario 2 d. 09:49
Gytis Pankūnas
Migracijos departamente Vilniuje pirmadienį sugedo šildymo sistema.
Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Migracijos departamentas, sostinėje Vytenio g. esančiame departamento pastato viršutiniuose aukštuose dėl įvykusios avarijos sugedo visa šildymo sistema, tad klientų aptarnavimo erdvėse ir darbo kabinetuose temperatūra tesiekia +9-13 laipsnių.
„Darbuotojams leidome darbo vietose vilkėti šiltus drabužius, o tuos klientus, kurie gali kitaip planuoti savo laiką, raginame keisti vizito datą ir pas mus apsilankyti kitomis savaitės dienomis“, – „Facebook“ skelbia Migracijos departamentas. 
Anot departamento, pastato administratorius ir avarinė tarnyba šiuo metu bando išspręsti kilusias problemas.
