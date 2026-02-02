Dėl šalčio Lietuvoje – didelės problemos: trūkinėja laidai ir vamzdynai, daug žmonių – be elektros ir vandens

Pradėjo trūkinėti laidai
Socialiniuose tinkluose išplito įrašai, nuotraukos, kuriuose matyti, kaip nuo šalčio it stygos įsitempę elektros laidai. Gyventojai ėmė nerimauti ir dėl savo saugumo, baiminasi, kad laidai gali pradėti trūkinėti.
Pasirodo, kad šiam nerimui – pagrindo yra. Kaip Lrytas sako Energijos ESO atstovė Rasa Juodkienė, dėl labai žemos temperatūros metalas traukiasi, o oro linijų laidai tempiasi, todėl gali atsirasti virpėjimas, laidų trūkimai.
„Ypač esant ekstremaliam šalčiui, kai temperatūra naktimis nukrenta žemiau –30 °C, ši rizika išauga. Po laidais, ypač virpančiomis oro linijomis būti nesaugu. Pastebėjus nutrūkusius ar pavojingai nusvirusius laidus, būtina laikytis saugaus atstumo ir nedelsiant informuoti ESO numeriu 1852“, – įspėja R.Juodkienė.
Ji priduria, kad laidų virpėjimą lemia labai žema temperatūra, dėl kurios metalas susitraukia, padidėja mechaninė įtampa linijose. Šaltuoju laikotarpiu laidai tampa labiau įtempti, todėl net ir nedideli išoriniai veiksniai gali sukelti matomą virpėjimą.
Elektros neturi tūkstančiai gyventojų
Dėl užklupusio speigo jau yra fiksuojami elektros sutrikimai šalyje. Pasak R.Juodkienės, 10:30 val. elektros energijos tiekimas buvo sutrikęs 4 tūkst. klientų. Labiausiai paveikti yra Alytaus, Kauno ir Vilniaus regionai. Daugiausiai sutrikimų tinkle lėmė dėl ypatingai žemos temperatūros nutrūkę oro linijų laidai.
Daliai gyventojų elektros tiekimą jau pavyko atsatyti. 11:30 val. ESO patikslino, kad elektros energijos tiekimas sutrikęs 2900 klientų.
Pasiteiravus, ar ESO ėmėsi papildomų saugumo ir organizacinių priemonių dėl didelio šalčio, R.Juodkienė patikina, kad reaguojant į smarkiai išaugusį gedimų kiekį, ESO nuo pat ryto ėmėsi papildomų priemonių: iškviestos papildomos brigados sekmadienį.
„Šiandien, ankstyvą pirmadienio rytą visoje Lietuvoje pajėgos padvigubintos. Dirba daugiau nei 100 brigadų. ESO tikslas – iki vakaro atstatyti elektros tiekimą didžiajai daliai klientų, o ten, kur tinklo pažeidimai sudėtingi ir reikia daugiau laiko remontui, statomi generatoriai, kad klientams būtų užtikrintas laikinas elektros tiekimas“, – tikina ESO atstovė.
Ji taip pat gyventojų prašo sutrikimus registruoti internetu. Jeigu tam tikru adresu sutrikimas jau užfiksuotas, antrą kartą jo registruoti nereikia.
Kaune pokši vamzdynai, likviduojami avarijų padariniai
Tačiau nemažiau iššūkių kyla ir didmiesčiuose, mat iki šiol fiksuojamos vandentiekio tinklų avarijos.
„Kauno vandenų“ tinklapyje matyti, kad vandentiekio vamzdžiai trūko net keturiose gatvėse. Skuodo g. 25 numeriu pažymėtame name dėl vandentiekio linijos trūkimo likvidavimo darbų, iki 14 val., nebus tiekiamas vanduo.
Iki 15 val. nebus tiekiamas vanduo ir Elektrėnų g. 1C namui.
Be vandens iki 16 val. teks apsieiti ir Spaustuvininkų g. 7 namo gyventojams, čia taip pat trūko vandentiekio linija.
Iki pat 17 val. nebus tiekiamas vanduo ir Erdvės g. 19 namo gyventojams – čia taip pat likviduojami avarijos padariniai.
Darbo netrūko visą savaitgalį
„Kauno vandenys“ Lrytas adresuotame komentare nurodo, kad pastarąjį savaitgalį bendrovės „Kauno vandenys“ avarinė tarnyba sulaukė 8 pranešimų dėl įvykusių avarijų skirtingose Kauno miesto vietose.
Didesni vandentiekio linijų trūkimai fiksuoti V. Krėvės prospekte, Partizanų ir Draugystės gatvėse.
„Šiuo metu dar yra nesutvarkyta trūkusi vandentiekio linija ties Spaustuvininkų gatve. Artimiausiu metu rangovas pradės vykdyti žemės kasimo darbus ir likviduoti avarijos padarinius. Darbus planuojame atlikti iki šiandienos 17 val. Šiandien didesni vandentiekio linijų trūkimai fiksuoti Gėlių, Alsėdžių bei Vėtrungės gatvėse“, – teigia „Kauno vandenų“ atstovai.
Jie taip pat priduria, kad savaitgalį fiksuotos avarijos įvyko dėl šiuo metu vyraujančių šaltų orų, kurie didina vamzdynų trūkimo riziką.
„Pastaruoju metu pastebimas maždaug 50 proc. avarijų skaičiaus padidėjimas, palyginti su nešaltuoju laikotarpiu. Įprastai vidutiniškai buvo registruojamas vienas trūkimas per dieną, o šiuo metu jų pasitaiko 2–3 per dieną“, – priduria „Kauno vandenų“ specialistai.
Gali bėgti drumstas vanduo
Pasiteiravus, kiek tiksliai šiuo metu kauniečių neturi vandens, „Kauno vandenų“ atstovai į klausimą tiesiai neatsakė. Jie nurodė, kad dėl avarijų likvidavimo metu dalis gyventojų laikinai patyrė vandens tiekimo sutrikimus.
Jie taip pat atkreipia dėmesį, kad vandens drumstumas, po rekonstrukcijos ar avarijų likvidavimo tinkluose darbų (sustabdžius ir atnaujinus vandens tiekimą senuose vandentiekio tinkluose), yra gana dažnas ir neišvengiamas padarinys.
„Nors didžioji dalis susidrumstusio vandens po atliktų darbų ir yra išleidžiama pro vandens hidrantus, tačiau nedidelė dalis sudrumsto vandens gali patekti ir į gyventojų čiaupus“, – paaiškina „Kauno vandenys“.
Sutrikimų būta ir sostinėje
Sutrikimų buvo ir sostinėje. Martynas Augaitis, „Vilniaus vandenų“ Klientų aptarnavimo tarnybos vadovas Lrytas patvirtina, kad dėl neįprastai žemos temperatūros praėjusį savaitgalį fiksuota daugiau vandentiekio avarijų nei įprastai, tačiau tai neturėjo didelio poveikio Vilniaus miesto vandens tiekimo sistemai.
„Šeštadienį ir sekmadienį fiksuotos po 4 vandentiekio avarijas. Šeštadienį vandens tiekimas laikinai nutrūko 66 vartotojams, sekmadienį – 600 vartotojų. Avarijos buvo operatyviai likviduotos ir vandens tiekimas visiškai atstatytas. Palyginti, įprastomis sąlygomis per savaitgalį fiksuojamos 2–3 vandentiekio avarijos“, – tikina M.Augaitis.
Jis taip pat primena, kad „Vilniaus vandenys“ užtikrina geriamojo vandens tiekimą centralizuotais tinklais iki pastatų. Šie tinklai yra įrengti giliai po žeme, todėl neužšąla – įšalas jų nepasiekia. Rizika gyventojams dažniausiai kyla pastatų vidaus vamzdynuose, ypač jei jie įrengti nešildomose ar rečiau naudojamose patalpose.
„Siekiant sumažinti vamzdynų užšalimo riziką, pastatų savininkams rekomenduojama pasirūpinti vamzdžių izoliacija nešildomose patalpose, užsandarinti angas, palaikyti bent minimalią teigiamą temperatūrą.
Esant dideliems šalčiams, verta periodiškai atsukti vandenį ir leisti jam trumpam tekėti – judantis vanduo užšąla sunkiau“, – paklaustas, ką gyventojai gali padaryti, kad sumažintų užšalimo riziką, pataria M.Augatis.
O Jei vamzdžiai vis dėlto užšalo, „Vilniaus vandenų“ atstovas rekomenduoja kreiptis į pastato administratorių ar kvalifikuotą santechniką, kurie įvertins situaciją ir parinks tinkamiausią sprendimą.
Energijos skirstymo operatorius (ESO)elektros laidaispeigas
