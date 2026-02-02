OWEXX lauko ekranų tinklas pristato naują ekraną Kaune

Kaip ir nurodo ekrano pavadinimas, jis įrengtas itin intensyvioje Kauno vietoje, kur užtikrinamas nuolatinis transporto priemonių srautas ir didelė auditorija ekrane transliuojamai reklamai.
Naujas lauko ekranas Kaune – medija matomai ir ryškiai reklamai
Kauniečiams ir miesto svečiams Žemaičių plentas ir naujo lauko ekrano vieta – puikiai pažįstama. Ne tik aukščiausios kokybės vaizdas ir modernus ekrano dizainas, bet ir vieta suteikia galimybes efektyviai ir įsimintinai reklamos žinutei.
Lauko ekranas įrengtas netoliese Žemaičių plento sankirtų su Baltų prospektu, Šarkuvos ir Mosėdžio gatvėmis. Šioje zonoje nuolat vyksta intensyvus transporto priemonių eismas. Ekranas yra netoliese įvažiavimo į miestą, matomas vykstantiems į Šilainius, link Baltų prospekto, Vilijampolės, Kauno centro iš magistralinių kelių A1 ir A5, Kauno vakarinio aplinkkelio, o taip pat važiuojančių iš prekybos ir laisvalaikio centro „Mega“, 9-ojo forto ir Kuršių gatvių. Ypač didelis užimtumas – piko valandomis.
Šilainiai – vienas didžiausių gyvenamųjų rajonų Kaune. Aplink vietą, kurioje įrengtas lauko ekranas, gausu ne tik gyvenamųjų daugiabučių, bet ir kitų objektų: parduotuvės „Maxima XX“ ir „Lidl“, Šilainių turgavietė, šeimos klinika; netoliese taip pat yra mokyklų ir kt. Beveik pusė milijono kontaktų per savaitę – tokius srautus Jūsų reklamos žinutei užtikrina naujasis OWEXX lauko ekranas, matomas Kauno gyventojams ir miesto svečiams. Kartu su kitais Kaune siūlomais OWEXX lauko ekranais, naujasis ekranų tinklo papildymas sukuria sąlygas visame mieste matomai reklamos kampanijai.
OWEXX – didžiausias lauko ekranų tinklas Baltijos šalyse
OWEXX lauko ekranų tinklas – didžiausias Baltijos šalyse. Aukščiausios kokybės, modernūs lauko ekranai siūlomi Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestuose – tai daugiau nei 40 mln. kontaktų per savaitę. Sudaromos galimybės reklamos kampanijoms miesto (ar kelių), šalies ar tarptautiniu mastu – viskas priklauso nuo kampanijos tikslų ir kliento poreikių.
OWEXX, beveik tris dešimtmečius veikianti reklamos rinkoje, vykdo nuolatinę plėtrą ir taiko inovatyvius sprendimus, užtikrinančius maksimalų matomumą. OWEXX pirmieji Lietuvoje pristatė tripusį, lenktos formos lauko ekraną Kaune, pirmieji ir vieninteliai siūlo lauko ekranus su integruotais saulės kolektoriais, transliuojančius dar tvaresnę reklamą, o pernai pristatė pirmąjį tokį Lietuvoje dvipusį lenktos formos ekraną Panevėžyje. Ilgametė patirtis reklamos rinkoje ir profesionalumas leidžia priimti sprendimus, kurie kuria klientų sėkmės istorijas.
Norite kurti savo sėkmės istoriją? Daugiau informacijos https://www.owexx.com/reklama-ekranuose/. Daugiau apie naują lauko ekraną Kaune https://www.owexx.com/reklama-ekranuose/kaunas/ekranas-zemaiciu-pl-kaunas.html. OWEXX – easy to trust.
