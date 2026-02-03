VerslasRinkos pulsas

„Rimi Baltic“ įsigys logistikos įmonę

2026 m. vasario 3 d. 16:16
Konkurencijos taryba leido Baltijos šalių mažmeninės prekybos tinklui „Rimi Baltic“ įsigyti Latvijos logistikos ir sandėliavimo paslaugas teikiančią bendrovę „Havi Logistics“ ir jos valdomas įmones Lietuvoje bei Estijoje.
Tarybos sprendimu, Latvijos bendrovei „Rimi Baltic“ leista įsigyti 100 proc. įmonės „Havi Logistics“ akcijų. Tuo pačiu metu prekybos tinklas netiesiogiai įsigijo visas dviejų, tuo pačiu pavadinimu registruotų, dukterinių įmonių Estijoje ir Lietuvoje akcijas.
„Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, arba itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose“, – skelbiama tarybos pranešime.
Kaip nurodo taryba, „Rimi Baltic“ ir su ja susijusi bendrovė „Rimi Lietuva“ Lietuvoje užsiima mažmenine prekyba kasdienio vartojimo prekėmis. Kita su „Rimi Baltic“ susijusi Lietuvos bendrovė „Hakonlita“ užsiima nekilnojamojo turto valdymu.
Apie ketinimą įsigyti „Havi Logistics“ prekybos tinklas „Rimi Baltic“ pranešė sausio pradžioje. Tada įmonė skelbė, kad šis sandoris yra reikšmingas žingsnis stiprinant savo tiekimo grandinės pajėgumus visame Baltijos regione.
