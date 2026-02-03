„VMGcorp“ turi naują vadovą

Šias pareigas A. Sagatauskas perėmė iš Egidijaus Mockaus. E. Mockus nuo vasario 1 d. pradėjo eiti vykdančiojo direktoriaus pareigas.
Sprendimas stiprinti valdymo komandą atspindi VMG grupės siekį užtikrinti nuoseklų strategijos įgyvendinimą ir aukštą sprendimų kokybę.
E. Mockus „VMGcorp“ vadovavo nuo 2020 m. Pagrindinį dėmesį buvo sutelkęs įmonių grupės finansams, informacinių technologijų plėtrai ir strateginių investicijų projektams.
Bendrovėje įvykęs pokytis tiesiogiai siejasi su pagrindiniais VMG grupės prioritetais ir strategija – spartinti tvarias, į ateitį orientuotas inovacijas, kurios kuria ilgalaikę pridėtinę vertę klientams, partneriams ir aplinkinėms bendruomenėms.
„VMGcorp“ yra atsakinga už strateginį VMG grupės įmonių valdymą, veikiančių penkiose strateginėse srityse: baldų ir medienos pramonėje, inžinerinės medienos ir statybų industrijoje, pramonės automatizavimo, atsinaujinančios energetikos bei nekilnojamojo turto plėtros sektoriuose.