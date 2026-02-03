E. Muskas sujungė dvi savo bendroves: paaiškėjo, kodėl priimtas toks sprendimas

Sujungtos bendrovės planuoja statyti duomenų centrus kosmose, E. Muskas rašė savo tinklaraštyje, pridurdamas, kad tikisi, jog per dvejus ar trejus metus tai taps pigiausiu būdu kurti dirbtinio intelekto skaičiavimo galią.
Trumpuoju laikotarpiu sandoris leis E. Muskui aprūpinti „xAI“ milijardinėmis sumomis iš „SpaceX“, nes DI įmonei reikia didelio kapitalo.
„SpaceX“, o neseniai ir elektromobilių gamintoja „Tesla“, kuriai taip pat vadovauja E. Muskas, į „xAI“ jau investavo po 2 mlrd. dolerių.
Tiek „SpaceX“, tiek „xAI“ yra privačios įmonės, todėl joms susijungti yra lengviau.
„Didesnės aukštumos“
„SpaceX“ raketa „Starship“, galinti į orbitą iškelti didelius krovinius, atliks svarbų vaidmenį statant duomenų centrus kosmose. Tinklaraščio įraše E. Muskas kalbėjo apie „paleidimus kas valandą, vienu skrydžiu gabenant 200 tonų“.
„Vien tik palydovų, kurių prireiks duomenų centrams kosmose, skaičius išstums „Starship“ (raketų programą) į dar didesnes aukštumas“, – sakė jis.
Pasak E. Musko, tokie duomenų centrai energiją gaus iš Saulės – Žemėje šiam tikslui JAV vėl plėtojama branduolinė energetika.
„Gamyklos Mėnulyje galės pasinaudoti Mėnulio ištekliais palydovams gaminti ir juos pasiųsti tolyn į kosmosą“, – tęsė E. Muskas. Įmonių tinkle „Tesla“ kuria humanoidinius robotus, kurie gali būti naudojami ir atšiauriomis sąlygomis.
E. Muskas taip pat ne vienus metus kalba, kad nori kolonizuoti Marsą. Kol kas „Starship“ atliko tik bandomuosius skrydžius – ir ne visi jie buvo sėkmingi.
Kritika dėl „xAI“
„xAI“ vysto pokalbių robotą „Grok“, kurį E. Muskas paleido siekdamas konkuruoti su „OpenAI“ sukurtu „ChatGPT“ ir kitais gamintojais.
Pastarosiomis savaitėmis „Grok“ sulaukė kritikos dėl to, kad leido naudotojams skaitmeniniu būdu pakeisti moterų drabužius bikiniais ir kai kuriais atvejais kurti seksualizuotus nepilnamečių atvaizdus. Užsitęsus tarptautiniam pasipiktinimui, socialinės žiniasklaidos platforma „X“, į kurią „Grok“ yra integruotas, sausio viduryje įvedė tam tikrus apribojimus.
Platforma „X“ taip pat buvo inkorporuota į „xAI“.
Jau daug metų „SpaceX“ atlieka svarbų vaidmenį JAV kosmoso programoje. Teigiama, kad šiuo metu E. Muskui priklauso apie 40 proc. abiejų bendrovių akcijų.
Be to, teigiama, kad „SpaceX“ svarsto apie IPO (pirminį viešą akcijų siūlymą), kuris galėtų pakelti įmonės vertę iki 1,5 trln. dolerių.