Elektros gamintojų saulės ir vėjo elektrinėms – lengvatinės paskolos

Jas teikti bus galima jau nuo ketvirtadienio iki kovo 1 d.
„Nuosekli atsinaujinančios energetikos ir elektros kaupimo sprendimų plėtra yra būtina siekiant energetinio saugumo ir sistemos lankstumo. Šiais pakeitimais siekiame sudaryti daugiau galimybių investuotojams prisidėti prie šalies energetikos transformacijos ir spartesnio strateginių tikslų įgyvendinimo, taip pat sukuriant prielaidas adekvačiam projektų finansavimui“, – pranešime cituojamas energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Atliktais pakeitimais sudarytos palankesnės sąlygos privačių ir viešųjų juridinių asmenų investicijoms bei užtikrintas valstybės strateginių energetikos tikslų įgyvendinimas.
Pakeitimais išplėstas paskolos gavėjų sąrašas, įtraukiant AEI elektrines vystančius gamintojus. Taip pat padidinta paskolų lėšų, skirtų elektros energijos kaupimo įrenginiams, suma – nuo 250 mln. iki 275 mln. eurų.
Taip pat skelbiama, jog paskolos bus teikiamos lengvatinėmis sąlygomis, t. y. metinė palūkanų norma neviršys 3 proc. ir paskolos laikotarpis bus iki 20 metų.
„Šie pakeitimai reikšmingai praplečia finansavimo prieinamumą skatinant atsinaujinančios energetikos plėtrą Lietuvoje – dėl paskolų galės kreiptis ne tik verslo įmonės, kurios naudoja elektros energiją savo poreikiams, baterijų parkų vystytojai, kaip iki šiol, bet ir elektros energijos gamintojai. Tai leidžia sparčiau įgyvendinti investicijas bei skatina atsinaujinančios energetikos plėtrą Lietuvoje“, – cituojamas Nacionalinio plėtros banko ILTE valdybos narys Tadas Gudaitis.
Skelbiama, jog, atsižvelgiant į tai, kad investicijos finansuojamos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF) lėšomis, ILTE kvietimas teikti paraiškas bus atviras iki 2026 m. kovo 1 d., todėl elektros energijos gamintojai raginami paskolų paraiškas teikti operatyviai.