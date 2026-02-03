ESO skelbia, kiek antradienį gyventojų vis dar neturi elektros

„7 val. ryto iš tikrųjų buvo vos kelios dešimtys ir tai buvo naujai fiksuoti sutrikimai naktį arba paryčiais, labai anksti ryte. Šiuo metu klientų, kuriems yra sutrikęs (elektros tiekimas – ELTA) skaičius, yra išaugęs. Priežastys yra tos pačios – nuo šalčio trūksta oro linijų laidai“, – Eltai antradienį komentavo R. Juodkienė.
Remiantis ESO atjungimų žemėlapyje fiksuojamais duomenimis, be elektros likusių klientų skaičius šįryt svyruoja tarp 600–700. Paskutiniai duomenys rodo, kad skaičius sumažėjo iki 355.
Anot R. Juodkienės, daugiausia elektros tiekimo sutrikimų fiksuota Šiaurės Lietuvoje.
„Daugiausia yra Šiaulių regione prie Pakruojo – čia yra absoliučiai didžioji dauguma atvaizduojamų sutrikimų. Taip pat yra Vilniaus regione – irgi vienoje vietoje, vienoje linijoje“, – teigė ji.
„Šiuo metu tvarkome ir tie skaičiai smarkiai pasikeis, kai ten sutvarkysime į gerąją pusę. Brigadų skaičius dirba padidintas, tai tikrai netrukus turėtume atstatyti (elektros tiekimą – ELTA)“, – pridūrė ESO atstovė.
ELTA primena, kad pirmadienį, ESO duomenimis, dėl šalį užklupusių šalčių be elektros liko keli tūkstančiai gyventojų. Anot R. Juodkienės, elektros tiekimo sutrikimai buvo pašalinti tą pačią dieną.
Kaip skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, artimiausiomis dienomis Lietuvoje vyraus šalti ir daugiausia sausi orai, kuriuos lems aukšto slėgio sūkurys. Savaitės antroje pusėje į šalį pamažu skverbsis ciklonas, kuris atneš ne tik aukštesnę temperatūrą, bet ir sniegą.