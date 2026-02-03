Ilgametės įmonės liepto galas – 1,5 milijono skola, žmonių atleidimai

Sausio 30-ąją įsiteisėjo Klaipėdos apygardos teismo nutartis, kuria tenkintas jos bankroto administratoriaus prašymas, o įmonė likviduota.
„Administratorė nėra pateikusi prašymų dėl bankroto bylos nutraukimo ir restruktūrizavimo bylos iškėlimo (...). Nėra gautas ir siūlymas sudaryti taikos sutartį su kreditoriais. Todėl pagrįsti argumentai, kad yra pagrindas teismui priimti nutartį likviduoti bendrovę dėl bankroto“, – teigiama nutartyje.
Joje taip pat nurodoma, kad „Kvėdarsta“ liko negrąžinusi 1,47 mln. eurų skolų, o anksčiau neišmokėtas algas darbuotojams kompensavo valstybė, išmokėjusi pinigus iš Garantinio fondo.
„Sodros“ duomenimis, bendrovėje dirbo 59 darbuotojai, tačiau spalį visi jie buvo atleisti.
Šiuo metu „Kvėdarsta“ jokios veiklos nevykdo, o savo turimą techniką yra išnuomojusi – taip generuojamos pajamos skoloms dengti.
Įmonei bankroto byla iškelta pernai rugsėjį, to paprašė tuometinis jos vadovas Darius Navardauskas. Jo ieškinyje nurodyta, kad bendrovė pritrūko apyvartinių lėšų vertingoms sutartims vykdyti.
Tuo metu „Kvėdarsta“ dar turėjo galiojančias per 2 mln. eurų vertės sutartis su Klaipėdos rajono savivaldybe dėl kapitalinio kelių remonto Mazūriškiuose ir Kliošiuose, dėl 3,2 mln. eurų kainuojančios Kunigiškių gatvės remonto Palangoje, „Kvėdarsta“ taip pat dalyvavo Sportininkų gatvės remonto darbuose, kuriems Klaipėdos savivaldybė buvo numačiusi beveik 0,6 mln. eurų.
Šiems užsakovams likviduojama bendrovė skolų jau neturi, rodo teismo patvirtintas kreditorių sąrašas.