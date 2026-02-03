Įtūžo dėl „Tele2“ reklamos: po pensininkės skundo – įmonė sąlygas pakeitė

Kaip nurodyta skunde, „Tele2“ svetainėje buvo paskelbta, kad „kelionės draudimas už 2 eurų dienai kainą galioja klientui ir kartu keliaujantiems šeimos nariams iki 70 metų“. Pareiškėjos tvirtinimu, taip yra diskriminuojami vyresnio amžiaus žmonės, kurie draudimo esą negaus.
Tarnybai ėmusis tyrimo, paaiškėjo, kad šią paslaugą teikia draudimo bendrovė BTA. Jos atstovai patikino, kad draudžia ir perkopusius 70 metų ribą žmones. Tiesa, kitokiomis sąlygomis – jiems reikia kreiptis ne į „Tele2“, kur paslauga gaunama automatiškai, o į BTA, kuri atliktų individualų rizikos vertinimą ir pateiktų draudimo pasiūlymą.
„Vyresnių nei 70 m. asmenų rizikingumo vertinimas reikalauja kruopščios analizės, nes reikia įvertinti asmens sveikatos būklę bei kitus faktorius, turinčius didelės reikšmės sutarties sudarymui“, – aiškino BTA atstovai. Tarp tokių faktorių, anot jų, gali būti ir numatomos kelionės trukmė bei kryptis.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisininkė Laima Vengalė-Dits sutiko, kad vyresniems žmonėms dėl su sveikata susijusių rizikų gali prireikti individualaus vertinimo ir sprendimo, tačiau kartu pažymėjo, kad išimtinai amžius neturi būti priežastis nesuteikti paslaugos.
„O šiuo atveju pareiškėjai buvo sudarytas būtent toks įspūdis, kad paslauga jai apskritai nebus teikiama, kadangi bendrovė nepateikė reikalingos informacijos“, – teigė teisininkė.
Tyrimo metu bendrovės BTA ir „Tele2“ netruko sureaguoti: interneto svetainėje patikslino, kad kelionės draudimas suteikiamas ir vyresniems nei 70 metų žmonėms, bei nurodė paslaugos gavimo sąlygas. Atsižvelgusi į tai, Tarnyba tyrimą dėl diskriminacijos nutraukė.
L. Vengalės-Dits pastebėjimu, Tarnyba nuolat sulaukia vyresnio amžiaus gyventojų nusiskundimų, esą paslaugų teikėjai juos „nurašo“ kaip netinkamus klientus. Anot jos, dažnai to priežastis būna tai, kad jiems tinkamai nepaaiškinamos vienos ar kitos paslaugos suteikimo sąlygos, pavyzdžiui, kodėl yra prašoma papildomų duomenų draudžiantis ar imant kreditą.
„Todėl paslaugų teikėjus raginame visuomet pateikti tikslią, aiškią ir lengvai randamą informaciją, o vertinant klientų galimybes gauti vieną ar kitą paslaugą, atsižvelgti į kiekvieną atvejį individualiai“, – pažymėjo Tarnybos teisininkė.
L. Vengalė-Dits taip pat priminė, kad Lygių galimybių įstatymas įpareigoja paslaugų teikėjus užtikrinti, kad pateikiant informaciją apie paslaugas bei prekes nebūtų išreiškiamas teisių apribojimas ar privilegijų teikimas dėl amžiaus ar kitų asmens tapatybės bruožų.