Matijošaičiai kyla į kovą su Nacionaline žemės tarnyba

Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovų Šarūno Matijošaičio ir Rasos Matijošaitienės patikslintą ieškinį atsakovei NŽT dėl viešo administravimo subjekto priimto sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo šioje byloje yra Kauno miesto savivaldybės administracija.
Taip pat nagrinėjamas atsakovės priešieškinys ieškovams.
Antradienį buvo surengtas nuotolis šios bylos posėdis.
„Kadangi ieškovai prieš pat teismo posėdį pateikė didelės apimties procesinių dokumentų, atsakovas išreiškė poziciją, kad jam reikia laiko susipažinti su pateiktais dokumentais, posėdis buvo atidėtas iki balandžio 29 dienos“, – antradienį Eltą informavo teismo atstovas Giedrius Janonis.
Ieškovai Matijošaičiai kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydami pripažinti neteisėtu ir panaikinti NŽT prie Aplinkos ministerijos 2022 m. spalio 25 d. sprendimą.
Jei ieškinys nebūtų tenkintas, Matijošaičiai prašo jų naudai iš NŽT priteisti daugiau nei 48,2 tūkst. eurų bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.
Tuo metu atsakovė pateikė priešieškinį, kuriuo prašo pripažinti negaliojančiu tarnybos 2022 m. kovo 4 d. sutikimą statyti statinius žemės sklype, besiribojančiame su valstybinės žemės sklypu ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.
Taip pat prašoma pripažinti negaliojančiu tarnybos 2022 m. gegužės 10 d. sutikimą tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai. Taip pat prašoma priteisti iš ieškovų visas bylinėjimosi išlaidas.
Verslininkas Š. Matijošaitis dažnai minimas sandoriuose dėl nekilnojamo turto. Pernai gruodį buvo pranešta, kad jis ketina pradėti dviejų naujų objektų statybas Kaune – miesto tarybos narys ir „Vičiūnų grupės“ direktorius numato naujo biurų pastato statybas, o iš Turto banko nupirktas kareivines nori paversti loftų projektu.
Lapkričio pabaigoje naujienų portalas „Kas vyksta Kaune“, tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“ ir „Laisvės TV“ pristatė žurnalistinį tyrimą, kuriame skelbė, kad Kauno mero Visvaldo Matijošaičio sūnus, miesto tarybos narys ir „Vičiūnų grupės“ valdybos pirmininkas Š. Matijošaitis už gerokai mažesnę nei rinkos kainą iš pagyvenusių kauniečių supirko arba gavo dovanų dešimtis hektarų žemės, o vėliau ją pardavė brangiau.
Šarūnas MatijošaitisVičiūnaiTeismas
Rodyti daugiau žymių