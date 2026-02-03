Po kilusio skandalo dėl J. Epsteino failų pasisakė ir pagrindinė „Midsummer Vilnius“ rėmėja

Įmonė teigia, kad didžiuojasi savo indėliu į „Midsummer Vilnius“ festivalį, kuris per šiuos metus tapo svarbia ir reikšminga Lietuvos kultūrinio gyvenimo dalimi.
Tačiau pastarosiomis dienomis viešojoje erdvėje pasirodžiusi informacija apie festivalio organizatorių Valdą Petreikį ir jo šeimą juos nemaloniai nustebino ir sukėlė rimtų klausimų. Visus bendradarbiavimo su festivaliu metus ši informacija bendrovei nebuvo žinoma.
„Šiuo metu 2026 metų paramos sutartis dar nėra pasirašyta. Atsakingai stebime situaciją, aiškinamės aplinkybes ir tik po to priimsime sprendimą dėl tolimesnės partnerystės. „EIKA Group“ nenori, kad jos vardas, tiesiogiai ar netiesiogiai, būtų siejamas su tokio pobūdžio situacijomis“, – dėsto „EIKA group“ atstovai.
Jie tęsia, kad jiems žinoma, kad pasitraukus Valdui Petreikiui festivalio organizatoriai planuoja pokyčius. „Mūsų tolimesnis bendradarbiavimas priklausys nuo akcininkų struktūros ir komandos sudėties“, – priduria įmonė.
Atsiradus naujam nepriekaištingos reputacijos sostinės meno ir muzikos festivalio organizatoriui, „EIKA Group“ išliktų šio renginio mecenatu.
„Priimdami sprendimus dėl mecenatystės, visada vadovaujamės principu, kad kultūra nėra vien pramoga – tai investicija į visuomenės emocinę gerovę, sąmoningumą ir atvirą dialogą. Rėmėme festivalio idėją ir jo kuriamą vertę visuomenei, ir šie principai išlieka esminiai mūsų sprendimuose“, – tikina „EIKA group“ atstovai.