Šių prekių „kaina kyla kelis kartus per dieną“ – gyventojai pardavėjus įtaria sutartu lupikavimu

Savo namus medžio pjuvenų granulėmis šildanti klaipėdietė Jurgita naujienų portalui VE.lt teigė, kad šio kuro rasti vis sunkiau, o turintys parduoti gerokai padidino kainą.
„Stebuklingai pastarosiomis dienomis dingo medžio pjuvenų granulės, o kas turi – nežmoniškai pakėlė kainas. Jos kyla po kelis kartus per dieną“, – nurodė moteris.
Kaip pavyzdį ji nurodė vieną elektroninę parduotuvę, kurioje 15 kilogramų granulių maišas sausio 28-osios ryte kainavo 5,95, po pietų – jau 6,49 euro.
„Sakė, kad vakare gali irgi pakilti“, – teigė klaipėdietė.
Ketvirtadienį ryte tas pats maišas granulių jau kainavo 6,7 euro.
Kylant klausimui, kas lėmė tokį šuolį, Jurgita neatmeta ir nesąžiningų prekybininkų susitarimų.
„Kvepia karteliniu susitarimu. Pasidomėkite, prašau, kas turėjo įtakos tokiam staigiam granulių dingimui ir kainų šuoliui“, – prašė ji VE.lt.
Dar viena uostamiesčio gyventoja siūlė atkreipti dėmesį ir į tai, kad prekybos vietose smarkiai auga malkų kainos.
„Ryšulėlis, kurio užtenka židinį vienam kartui užkurti, kainavo 5, vėliau – 7, kai kur – ir 8 eurus“, – sakė ji.
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad susitarimai negalimi, nes granulės, kaip ir kitas kuras, parduodamas tarptautinėje biokuro biržoje „Baltpool“, kurioje kainos nustatomos anonimiškai.
„Šią kainą labai gerai atspindi „Baltpool“ biržos statistika – ten galima matyti, kaip kasdien keičiasi granulių kaina. Tai anoniminė prekyba – niekas nežino, kas kam parduoda.
Jos naudojamos tiek buitiniam šildymui, tiek pramonei – tai bendra rinka“, – aiškino V. Lukoševičius.
Anot jo, užslinkus šaltai žiemai ir jai nesiruošiant trauktis granulių kaina neturėtų mažėti. V. Lukoševičius neslepia, kad kai kurie šios produkcijos pardavėjai naudojasi proga užsidirbti.
„Dėl didelių šalčių granulių kaina yra pakilusi beveik dvigubai.
Čia nieko naujo, šią žiemą visas biokuras pabrango labai stipriai, kainos svyruoja, o kadangi ir vasarį prognozuojamas šaltas oras, tai poreikis mūsų regione bus daug didesnis nei pernai tuo pačiu metu, o tai lemia, kad jų gamintojai turi gerą progą užsidirbti, tą jie ir daro“, – sakė asociacijos vadovas.
„Baltpool“ duomenimis, neatidėliotinų sandorių (SPOT) rinkoje granulių kaina prieš Kalėdas siekė 51,96, sausio viduryje – 61,18 euro, o sausio 27-ąją – jau 76,5 euro už megavatvalandę.
V. Lukoševičius primena, kad savo namus šildantys gyventojai už granules gali mokėti daugiau nei pramonės įmonės, nes jiems kaina didėja ir dėl papildomų mažmeninės prekybos kaštų.