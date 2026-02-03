Užsimojo keisti dviejų „Teltonika“ projektui išnuomotų sklypų Liepkalnyje paskirtį

„Teltonika HighTech Hill“ parkas turi valstybei svarbaus projekto statusą.
Dabar aukštųjų technologijų grupei „Teltonika“ išnuomotų dviejų bendro 14,8 hektarų ploto sklypų paskirtis nustatyta kaip visuomeninė – jos keitimui trečiadienio posėdyje turės pritarti Vyriausybė.
„Atsižvelgiant į tai, kad išnuomotų sklypų paskirtis neleidžia investuotojui įgyvendinti stambaus projekto, kadangi žemės sklypų naudojimo būdas yra visuomeninės paskirties teritorijos, parengtas apie 14,82 ha teritorijos prie Svylos gatvės Vilniuje savivaldybės dalies bendrasis planas“, – teigiama nutarime.
Šio stambaus projekto investicijų sutartis sudaryta su „Teltonika“ grupės įmonėmis „Power Group Property“, „Teltonika IoT Group“ ir „Teltonika EMS“.
Pagal stambaus projekto sutartį, investicijos į projektą turi siekti ne mažiau 30 mln. eurų, sukurta bent 200 naujų darbo vietų, iš kurių pusė – aukštos kvalifikacijos, ne mažiau nei 95 proc. „Teltonika“ technologijų parke sukurtų paslaugų ar produktų grupė turės eksportuoti į kitų valstybių rinkas.
Sklypai, kurių paskirtis keičiama, bus reikalingi antrajam projekto etapui vystyti – pirmuoju etapu jau užbaigtos ir pernai rugsėjį atidarytos keturios „Teltonika“ parko gamyklos, investicijų suma siekia daugiau nei 320 mln. eurų.
Visas teritorijos plotas siekia 55 hektarus, čia įrengiamos dvi naujos gatvės – ne tik Svylos, bet ir Ditvos, iš viso pastatyta daugiau kaip 9,5 tūkst. kv. m. asfaltuotų gatvių su šaligatviais.
Parke iš viso turėtų būti pastatyta 12 objektų, dar 4 jų – per ateinančius dvejus metus, kitus 4 – iki 2028 metų.
Šiuo metu per metus grupė parke pagamina 10 mln. vienetų produkcijos, užbaigus parką tikimąsi pagaminti apie 100 mln. gaminių, kas atitinka apie 3 proc. šalies BVP.
Kaip skelbė ELTA, „Teltonika“ grupės įmonės „AGP Investments“ vadovas Arvydas 2024-ųjų pabaigoje skelbė, jog planuoja stabdyti 3,5 mlrd. eurų vertės Liepkalnio „Teltonika High-Tech Hill“ Taivano puslaidininkių gamyklų parko statybas.
Anot jo, projektui trukdė biurokratija – esą Lietuvoje trūksta didžiuliam projektui būtinų elektros pajėgumų, užsitęsė žemės sklypų paskirties keitimas, kilo kitų iššūkių bendraujant su ministerijomis bei joms atsakingomis institucijomis.
Kilus diskusijoms ir sureagavus valstybės institucijoms, A. Paukštys pranešė, kad bent dalies „Teltonika“ puslaidininkių gamyklų statybos galėtų būti užbaigtos iki 2032 m.
TeltonikaLiepkalnisStatybos
Rodyti daugiau žymių