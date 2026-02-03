Žiniasklaida: „Galio Group“ šiemet žada 42 mln. investicijas Lietuvos NT sektoriuje

Galutinės praėjusių metų „Galio Group“ investicijos skyrėsi nuo planuotų – vietoje žadėtų 35 mln. eurų, įmonė 2025-aisiais investavo 27 mln. eurų (13 proc. mažiau nei planuota).
Kaip portalui sakė įmonės investicijų ir analizės vadovas Robertas Žulpa, investicijos buvo mažesnės nei planuota dėl vienintelės priežasties – laiku negauto statybų leidimo, kuris neleido pradėti verslo centro „Remarco“ statybų – projekto startas nukeltas į 2026 m. pradžią.
Šiemet „Galio Group“ didžiąją dalį investicijų – 30 mln. iš 42 mln. eurų skirs būsto projektams Vilniuje. Anot R. Žulpos, jos bus skirtos šiuo metu plėtojamų projektų „Revingis“ trečiojo etapo ir „Mosso“ pirmojo etapo statybų užbaigimui. Likusi, šiek tiek didesnė nei pusė, investicijų dalis bus nukreipta į naujų projektų statybų ir pardavimų pradžias, pasirengimą būsimiems projektams.
Kaip teigia bendrovės investicijų ir analizės vadovas, pirkėjų aktyvumas bei paklausa gyvenamajame segmente – išaugęs, o tai daro kone didžiausią įtaką „Galio Group“.
NT plėtotoja skaičiuoja, kad 2026 m. pradeda turėdama 151 neparduotą butą, o iš viso planuoja pasiūlyti apie 330 butų.