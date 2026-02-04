„Varle.lt“ prisijungė prie tarptautinio elektronikos mažmenininkų aljanso „Expert International“

Bendrovės teigimu, narystė sustiprins „Varle.lt“ tarptautines partnerystes ir suteiks platesnes galimybes dalyvauti gamintojų programose, mokymuose bei bendrose pirkimų iniciatyvose.
„Prisijungimas prie „Expert International“ – natūralus žingsnis mūsų brandos kelyje. Tai sustiprins derybinę poziciją, padės greičiau į Lietuvą atnešti produktų naujienas ir išlaikyti konkurencingas kainas klientams, – sako „Varle.lt“ įkūrėjas Marius Butauskas. – Mūsų tikslas – mokytis iš stipriausių Europos mažmenininkų ir šias praktikas pritaikyti Lietuvoje, keliant klientų patirtį į aukštesnį lygį.“
Lietuvos elektronikos e. prekybos rinka vis sparčiau artėja prie Vakarų Europos standartų: pirkėjai lygina ne tik kainas, bet ir pristatymo greitį, aptarnavimo kokybę, grąžinimų patogumą bei realų prekių prieinamumą.
„Varle.lt“ narystė „Expert International“ aljanse rodo, kad Lietuvos rinka vis aktyviau integruojasi į europinę elektronikos mažmenos ekosistemą, kur konkurencija vyksta nebe vien kainomis, bet ir tiekimo greičiu, aptarnavimo kokybe bei prieiga prie gamintojų programų.
Bendrovė tai vertina kaip pripažinimą, kad „Varle.lt“ yra vienas stipriausių regiono žaidėjų – tokie tarptautiniai aljansai paprastai taiko aiškius atrankos kriterijus ir jungia rinkoje įsitvirtinusius, brandžius mažmenininkus.
Ką tai reiškia klientams
Pranešime žiniasklaidai teigiama, kad tai – greitesnė prieiga prie naujienų: daugiau galimybių dalyvauti gamintojų išankstinių pristatymų ir rinkos startų programose, kai jos taikomos Lietuvai.
Taip pat geriau užtikrinamas prekių prieinamumas: augantis tiesioginių sutarčių su prekių ženklais skaičius leidžia stabiliau valdyti tiekimą ir populiariausių prekių likučius.
Konkurencingesnė kainodara: didesnis mastas ir aljanso iniciatyvos sudaro prielaidas geresnėms pirkimo sąlygoms, ypač didžiausios paklausos kategorijose.
Aukštesni aptarnavimo standartai: planuojama perimti aljanso narių praktikas klientų patirties srityje – nuo aiškesnės komunikacijos iki greitesnio po pardavimo aptarnavimo (garantija, grąžinimai, konsultacijos).
Platesnis asortimentas: „Varle.lt“ platformoje siūloma apie 2,5 mln. prekių vienetų (SKU).
„Expert International“ (expert.org) – mažmeninės prekybos aljansas, veikiantis 23 šalyse, turintis >6000 parduotuvių, teikiantis nariams strategines, pirkimų, rinkodaros ir kitų veiklos sričių bendradarbiavimo platformas. Bendra narių apyvarta 2025 virš 13 mlijardų Eur.