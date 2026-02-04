Į dugną nusitempė motininė įmonė – aviacijos bendrovė atleidžia visus žmones, skelbia bankrotą

Dar 2021 m. rudenį „Investuok Lietuvoje“ pasidžiaugė, kad „nauja auganti Islandijos pigių skrydžių bendrovė PLAY ką tik paskelbė gruodį ketinanti atidaryti administracinių paslaugų ir techninės pagalbos biurą Vilniuje“. Ir iš tiesų įmonė biurą atidarė, jis veikė Lvivo g., Vilniuje.
Tačiau praėjus ketveriems metams – žinios kur kas niūresnės. 2025 m. rudenį veiklą sustabdžiusios Islandijos pigių skrydžių bendrovės „Play Airlines“ valdytojos „Fly Play“ antrinė įmonė „Play Lithuania“ skelbia bankrotą ir atsisveikina su visais darbuotojais.
Kaip naujieų portalui Lrytas sako Užimtumo tarnybos (UŽT) specialistė Milda Jankauskienė, jie gavo pranešimą iš Nemokumo administratoriaus dėl UAB „Play Lithuania“ numatomo grupės darbuotojų atleidimo. Įspėti visi 22 darbuotojai.
Pasak M.Jankauskienės, daugiausiai darbo neteks vadybos ir organizavimo analitikai – 5, mechanikos inžinieriai – 3.
„Numatoma atleisti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 63 straipsnyje nurodytomis sąlygomis nuo šių metų vasario 5 d. iki vasario 27 d. Atleidimo priežastys – vadovaujantis LR darbo kodekso 63 straipsnio 1 punktu dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo“, – nurodo UŽT atstovė.
Vilniaus apygardos teismas 2025 m. gruodžio 30 d. „Play Lithuania“ direktoriaus prašymu iškėlė įmonei bankroto bylą. Bendrovės vadovas teismui tada nurodė, kad jo valdoma įmonė yra nemoki, negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams.
„Sodrai” įmonė skolinga 87,8 tūkst. Eur, Valstybinei mokesčių inspekcijai – 19 tūkst. Eur.
Teismo nutartyje taip pat rašoma, kad „skrydžių užsakymų nebuvimas ir atsakovės motininės bendrovės „Fly Play“ bankrotas lemia, kad atsakovė ateityje iš komercinės ūkinės veiklos pajamų negaus, todėl jos galimybės atsiskaityti su kreditoriais nepagerės.“
Naujienų agentūra ELTA praėjusių metų rugsėjį pranešė, kad bankrutuoja iš Vilniaus oro uosto skraidžiusi islandiška pigių skrydžių aviakompanija „PLAY airlines“, o visi jos siūlyti skrydžiai – atšaukti. Pati „Fly Play“ pripažino, kad toks sprendimas priimtas dėl nesėkmingų veiklos rezultatų, prastų bilietų pardavimų.
„PLAY airlines“ keleivius iš Vilniaus skraidino pirmyn bei atgal iš Islandijos sostinės Reikjaviko bei Jungtines Amerikos Valstijas – Baltimorės miesto Merilando valstijoje.
