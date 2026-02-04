Lietuviai išparduoda slėptuves: kiek tektų pakloti

Kėdainių radinys – autentiška slėptuvė su dviem išėjimais
Vienas įdomiausių ir techniškai tvarkingiausių šiuo metu parduodamų objektų yra Kėdainių rajone, Akademijos miestelyje. Už 6,3 tūkst. eurų parduodamas objektas išsiskiria tuo, kad tai nėra tiesiog rūsys ar sandėliukas daiktams – tai autentiška bunkerio tipo slėptuvė.
Svarbiausias šio objekto privalumas, kurį pabrėžia ir pardavėjas Osvaldas – du išėjimai. Civilinės saugos specialistai vienbalsiai sutinka: tai esminis reikalavimas tikrai slėptuvei. Sugriuvus pastatui virš pagrindinio įėjimo, antrasis išėjimas tampa vieninteliu keliu į laisvę.
Kėdainiuose parduodamoje slėptuvėje įrengta ventiliacijos sistema (kritiškai svarbi deguonies tiekimui), elektros instaliacija, apšvietimas ir mechaninis užraktas. Masyvi slėptuvės konstrukcija leis saugiai pasislėpti 3–5 žmonėms vienu metu.
„Mano parduodamas objektas nėra po daugiabučiu – jis įrengtas po žeme atskiroje, nepriklausomoje vietoje. Objektas turi tvirtas metalines duris, viduje įvestą elektros instaliaciją bei ventiliaciją, užtikrinančią saugias ir praktiškas naudojimo sąlygas“, – pabrėžia kraštietis Osvaldas.
Be jokios abejonės, kol karas aidi toliau nuo mūsų sienų, nusipirkus šią slėptuvę joje bus galima ne tik iš anksto pasiruošti ir laikyti išgyvenimo paketą, bet ir naudoti ją kaip paprastą sandėliuką.
Parduoda ir senovines slėptuves, ir slėptuvėmis pavadintus rūsius
Apžvelgus kitus skelbimus, matyti ryški takoskyra tarp funkciją galinčių atlikti bunkerių ir tiesiog pusrūsyje esančių patalpų. Panašu, kad NT brokeriai jau suprato, kad slėptuvė arba bunkeris tapo gana svarbiu reikalavimu ieškant naujo būsto, todėl nevengia skelbimuose rūsius, pusrūsius ir sandėliukus vadinti slėptuvėmis, taip didindami savo skelbimų patrauklumą.
Štai mažiau nei 5 tūkst. eurų kainuojantis sandėliukas Vilniuje, Girulių g., parduodamas įvardijant, kad jis tinkamas slėptuvei. Tačiau tiesa ta, kad beveik 5 kv. m ploto sandėliukas greičiau jau suveiktų kaip priedanga nuo nuolaužų. Nesant antro išėjimo, o virš sandėliuko stovint visam daugiabučiui, nemaža tikimybė, kad toks „bunkeris“ taptų brangoka kapaviete.
Vilniaus senamiestyje yra parduodama dalis pastato su 50 kv. m rūsiu-slėptuve. Tai masyvios konstrukcijos objektas su storomis perdangomis. Nors tai nėra modernus bunkeris, sausos ir gilios rūsio patalpos senamiestyje vertinamos dėl savo tvirtumo, kurį suteikia senoji statyba. Už jį pakloti tektų kone 20 tūkst. eurų.
Vilniuje, Nemenčinėje, esantis istorinis, tikrų tikriausias karo tikslams pastatytas bunkeris, kainuojantis 75 tūkst. eurų, šiuo metu yra brangiausias ir didžiausias objektas apžvalgoje. 164 kv. m ploto bunkeris yra įrengtas kalno šlaite, miško apsuptyje. Objektas unikalus tuo, kad yra teritorijoje, skirtoje krašto apsaugos tikslams. Jis turi monolitines betonines sienas, gryno oro patekimo angas ir pastovią temperatūrą. Tai jau ne šeimos, o ištisos bendruomenės ar verslo poreikiams pritaikyta erdvė.
Kas yra tikra slėptuvė?
Pirkėjams svarbu suprasti, kad žodis „slėptuvė“ skelbime ne visada reiškia saugumą. Pagal civilinės saugos standartus, tikra karo metui tinkama slėptuvė privalo atitikti tam tikrus reikalavimus. Nors, be jokios abejonės, bet koks rūsys ir sandėliukas būtų naudojamas kaip priedanga, jei tik to prireiktų.
Pirmiausia tikra karo reikmėms naudojama slėptuvė turi būti po žeme arba bent jau apsaugota storomis gelžbetonio konstrukcijomis. Ji privalo atlaikyti smūginę bangą ir viršuje esančių konstrukcijų griūtį.
Būtinas avarinis išėjimas. Jei sklype ar pastate yra tik vienas įėjimas, įvykus griūčiai, slėptuvė gali tapti spąstais. Atsarginis išėjimas turi būti nutolęs tokiu atstumu, kad pastato griuvėsiai jo neužverstų.
Slėptuvėje turi būti įrengta oro filtravimo ir ventiliacijos sistema, o joje esantys žmonės turi gauti deguonį. Karo metu paprasta ventiliacija gali būti pavojinga dėl dūmų ar cheminių medžiagų, todėl idealu, jei įrengti specialūs filtrai.
Durys turi būti sandarios (dažniausiai metalinės, su specialiomis gumomis), kad apsaugotų nuo dujų, dūmų ar užteršto vandens patekimo į vidų.
Taip pat reikalinga arba jungtis prie vandens tinklų, arba, dar geriau, autonominė vandens talpa.
Be pagrindinio elektros tinklo, būtinas generatorius arba talpios baterijos bei sandarus atliekų rezervuaras arba biotualetas.
Patalpa privalo būti sausa. Drėgmė bunkeriuose yra pagrindinis priešas, galintis sugadinti maisto atsargas ir sukelti sveikatos problemų per itin trumpą laiką.
Akivaizdu, kad ieškant saugios vietos pasislėpti, NT rinkoje esantis Kėdainių objektas atrodo kaip vienas realiausių variantų vidutiniam pirkėjui dėl kainos ir techninių savybių santykio, ypač dėl to, kad tai iš tiesų yra tikra slėptuvė pagal paskirtį, atitinkanti praktiškai visus keliamus reikalavimus.
Slėptuvė Akademijoje: Įrengta po žeme
– Įvesta elektra
– Yra ventiliacija
– Du išėjimai
– Metalinės durys
– Masyvi gelžbetoninė konstrukcija
– Talpina 3–5 asmenis
