Seimo komitetas svarstys, ar leisti savivaldybėms nustatyti rinkliavą už kolumbariumo nišą

Dalyvauti posėdyje pakviesti iniciatyvos autoriai – Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narys Tomas Tomilinas ir socialdemokratė Indrė Kižienė, pasiūlymus projektui pateikęs „aušrietis“ Karolis Neimantas. Diskusijoje taip pat turėtų dalyvauti Aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai.
Įstatymo pataisomis siūloma grąžinti anksčiau galiojusią tvarką, kuri leido savivaldybėms surinkti lėšų, reikalingų naujų kolumbariumų statybai. Pasak projekto iniciatoriaus T. Tomilino, nuo 2022 metų lapkričio šią galimybę praradusios savivaldybės nebestato kolumbariumų, o privati rinka po truputį perima šią paslaugą. Manoma, kad ateityje dėl didelės kainos kolumbariumai nebus prieinami gyventojams.
Iniciatyvą svarstęs Seimo Aplinkos apsaugos komitetas pritarė siūlymui nustatyti rinkliavą už savivaldybės lėšomis įrengtą kolumbariumo nišą, aiškiai nurodant, kad už jos suteikimą mokamas mokestis būtų vienkartinis. Tikimasi, kad tokios nuostatos atsiradimas įstatyme leis išvengti įvairių interpretacijų, kad mokestis galėtų būti būtų kasmetinis.
Beje, šių metų sausio 21 d. Vyriausybė iš dalies irgi pritarė Seime pernai pradėtoms svarstyti įstatymo pataisoms, leisiančioms savivaldybėms imti rinkliavą už jų lėšomis įrengtą kolumbariumo nišą, tačiau projektą pasiūlė tobulinti.
Ministrų kabinetas siūlo įstatyme numatyti, kad tokia vietinė rinkliava būtų mokama už skiriamą kolumbariumo nišą, o ne už naudojimąsi ja.
Kaip pažymima Vyriausybės nutarime, turėtų būti pasirenkamos teisinio reguliavimo priemonės, kurios leistų savivaldybės tarybai nustatyti vietinę rinkliavą už skiriamą kolumbariumo nišą, o ne už naudojimąsi ja, kaip siūloma Rinkliavų įstatymo projekte.
Atsižvelgiant į tai, kad šiai iniciatyvai įgyvendinti reikės parengti poįstatyminius teisės aktus, Vyriausybė siūlo, kad naujos įstatymo nuostatos įsigaliotų šių metų gegužės 1 d.
Seimo palaikymo pateikimo stadijoje sulaukusias Žmonių palaikų laidojimo ir Rinkliavų įstatymų pataisas planuojama toliau svarstyti Seimo pavasario sesijoje.
Šiuo metu Žmonių palaikų laidojimo įstatyme nustatyta, kad savivaldybės lėšomis įrengtos kolumbariumo nišos skiriamos neatlygintinai.