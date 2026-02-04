VerslasRinkos pulsas

Virš Lietuvos skridęs lėktuvas buvo priverstas suktis atgal: pasakė, kas įvyko

2026 m. vasario 4 d. 17:28
Trečiadienį iš Varšuvos į Rygą skridęs bendrovės „LOT Polish Airlines“ lėktuvas virš Lietuvos pakeitė skrydžio kryptį ir nepasiekęs tikslo apsisuko.
Daugiau nuotraukų (15)
Remiantis „Flightradar24“ duomenimis, orlaivis, kirtęs Lietuvos–Lenkijos sieną ir priartėjęs prie Kauno, atliko apsisukimo manevrą bei grįžo atgal į Varšuvos Šopeno oro uostą.
Lietuvos oro uostai informavo, kad apie šio konkretaus skrydžio eigą informacijos neturi.
„Šis konkretus skrydis nebuvo vykdomas į ar iš Lietuvos oro uostų, todėl Lietuvos oro uostai neturi informacijos apie jo eigą“, – sakė Lietuvos oro uostų rinkodaros projektų vadovė Rasa Petrauskaitė.
Naujienų portalas Lrytas kreipėsi į „LOT Polish Airlines“ ir Varšuvos oro uostą, kad pakomentuotų situaciją.
Skrydžių bendrovė nurodė, kad lėktuvas, vykdęs skrydį LO783 iš Varšuvos į Rygą, grįžo į Varšuvą, įgulai nustačius techninį nesklandumą.
„Orlaivis Varšuvoje nusileido laikantis standartinių procedūrų.
Skrydžiai LO783/784 buvo atšaukti. Keleiviai perkelti į alternatyvius skrydžius, įskaitant LO781/782“, – nurodė bendrovė.
LėktuvasskrydisLOT
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.