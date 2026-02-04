Virš Lietuvos skridęs lėktuvas buvo priverstas suktis atgal: pasakė, kas įvyko

Remiantis „Flightradar24“ duomenimis, orlaivis, kirtęs Lietuvos–Lenkijos sieną ir priartėjęs prie Kauno, atliko apsisukimo manevrą bei grįžo atgal į Varšuvos Šopeno oro uostą.
Lietuvos oro uostai informavo, kad apie šio konkretaus skrydžio eigą informacijos neturi.
„Šis konkretus skrydis nebuvo vykdomas į ar iš Lietuvos oro uostų, todėl Lietuvos oro uostai neturi informacijos apie jo eigą“, – sakė Lietuvos oro uostų rinkodaros projektų vadovė Rasa Petrauskaitė.
Naujienų portalas Lrytas kreipėsi į „LOT Polish Airlines“ ir Varšuvos oro uostą, kad pakomentuotų situaciją.
Skrydžių bendrovė nurodė, kad lėktuvas, vykdęs skrydį LO783 iš Varšuvos į Rygą, grįžo į Varšuvą, įgulai nustačius techninį nesklandumą.
„Orlaivis Varšuvoje nusileido laikantis standartinių procedūrų.
Skrydžiai LO783/784 buvo atšaukti. Keleiviai perkelti į alternatyvius skrydžius, įskaitant LO781/782“, – nurodė bendrovė.