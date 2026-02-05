„Kauno grūdai“ ieško, kur iškelti „Žalgirio“ arenos kaimynystėje esančią gamyklą: „Miestas artėja“

„Galvojame, kad ta senoji gamykla, kuri prieš „Žalgirio“ areną, šalia upės, gražioje vietoje Žemojoje Fredoje, dešimtmečiais negalės ten veikti. Miestas artėja ir didelės gamybos ten veikiausiai nebegalės būti. Bet mūsų niekas neriboja, neturime įpareigojimų“, – portalui teigė A. Pranckevičius.
„Tikrai manome, kad per keletą metų turėtume gamybą iškelti“, – sakė „Kauno grūdų“ vadovas.
Praėjusių metų rugsėjį „Akola group“ skelbė, jog naminių gyvūnų maisto gamybos linijos perkėlimas į naują pastatą leistų išplėsti gamybos pajėgumus daugiau nei tris kartus.
Anot A. Pranckevičiaus, planuojamos gamyklos vieta dar nėra žinoma, šiuo metu galvojama apie kelias teritorijas Vidurio Lietuvoje. Vis tik, jo teigimu, neradus tinkamos vietos, bus grįžtama prie idėjos gamyklą statyti Alytuje, tačiau tokiu atveju gamyklos projekto įgyvendinimas bus labai brangus ir trukdys šalia esančiai šunų ir kačių maisto gamyklai.
„Kauno grūdų“ vadovas portalui teigė, kad suradus tinkamą vietą, gamyklos projektavimas užtruktų apie vienerius metus, o statybos – iki dvejų metų.
Kaip skelbė „Akola Group“, planuojama, kad viso projekto vertė galėtų siekti apie 90 mln. eurų, iš kurių maždaug 10 mln. eurų tikimasi padengti ES parama, o likusią dalį – įmonės ir skolintomis lėšomis.
„Kauno grūdai“ Alytuje jau valdo tris gamyklas – dvi greitai paruošiamų produktų ir vieną naminių gyvūnų maisto gamyklą.
Kauno grūdaiKaunasŽalgirio arena
