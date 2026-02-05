„Registracijos metu 2024 m. R. Žemaitaitis atitiko asmens, galinčio turėti bedarbio statusą, kriterijus. Nedarbo socialinio draudimo išmoką skiria ir moka „Sodra“, – naujienų agentūrai „Elta“ komentavo tarnybos atstovė Milda Jankauskienė.
„Reaguodama į viešai pasirodžiusią informaciją, Užimtumo tarnyba dar kartą patikrino statuso suteikimo minimam asmeniui aplinkybes ir nustatė, kad 2024 m. duomenys, gauti iš oficialių registrų, nėra pasikeitę“, – teigė ji.
„Sodros“ atstovė Malgožata Kožič „Eltai“ teigė, kad nedarbo išmokos mokėjimas nutraukiamas iš Užimtumo tarnybos gavus duomenis apie pasikeitusį bedarbio statusą. Taip pat, anot jos, pajamos, kurias asmuo gauna už ne darbo santykius, nėra vertinamos sprendžiant dėl teisės į nedarbo išmoką.
„Bedarbio statusą suteikia ir jo sąlygas vertina Užimtumo tarnyba. Nedarbo išmokos mokėjimas nutraukiamas ar sustabdomas iš Užimtumo tarnybos gavus duomenis apie bedarbio statuso sustabdymą arba nutraukimą“, – komentavo „Sodros“ atstovė.
„Kitos pajamos savaime nepanaikina teisės į nedarbo išmoką. Pajamos, kurios nėra laikomos darbo pajamomis – pavyzdžiui, pajamos iš turto nuomos, kai nėra vykdoma nuomos veikla, ar kiti panašūs šaltiniai – nėra vertinamos nei skiriant, nei mokant nedarbo išmoką“, – nurodė ji.
M. Kožič pažymi, kad tais atvejais, kai „Sodra“ gauna informaciją apie nelegalią darbo veiklą, nedarbo išmokos mokėjimas nutraukiamas.
„Sodra“ pati pagal savo kompetenciją neatlieka patikrinimų susijusių su asmens vykdoma veikla. Tačiau tais atvejais, kai „Sodra“ gauna informaciją, kad asmuo dirbo nelegaliai ar kitaip gavo nedarbo išmoką neturėdamas teisės ją gauti, nedarbo išmokos mokėjimas nutraukiamas“, – komentavo „Sodros“ atstovė.
„Apie tokius atvejus „Sodra“ informuoja kitas kompetentingas institucijas, pavyzdžiui, Valstybinę mokesčių inspekciją, Darbo inspekciją ir kitas“, – nurodė ji.
Trečiadienį, vasario 4 d., pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“ paskelbė apie „Nemuno aušros“ 2024 m. sausio 17 d. sudarytą automobilio nuomos sutartį, kurios vertė – 31,5 tūkst eurų. Ji galiojo iki tų pačių metų lapkričio 13 dienos, tačiau buvo paviešinta tik šių metų sausio 29 dieną. Sutartyje matyti, kad pirkėjas yra „Nemuno aušra“, o tiekėjas – partijos lyderis R. Žemaitaitis.
Pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“ taip pat nurodė, jog tai galimai nėra vienintelė tokia „Nemuno aušros“ sutartis. 2024 m. kovo 12–lapkričio 13 dienomis galiojo dar viena automobilio nuomos sutartis už daugiau nei 18 tūkst. eurų arba 2,2 tūkst. per mėnesį. Automobilį partijai nuomojo „aušrietė“ D. Petkevičienė.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija žada svarstyti pasirodžiusią informaciją artimiausiame posėdyje.
Liberalų lyderė V. Čmilytė-Nielsen trečiadienį savo „Facebook“ paskyroje rašė, kad tuo pačiu metu R. Žemaitaitis, atsisakęs Seimo nario mandato, teigė gavęs 1,2 tūkst. eurų nedarbo išmoką.
„Priminsiu faktus. Iš Seimo Žemaitaitis nuo apkaltos pabėgo 2024 m. balandžio 29 d. Automobilio nuomos sutartis, kaip skelbiama viešai, galiojo nuo 2024–01-17 d. iki 2024–11-13. Apie bedarbio pašalpą Žemaitaitis pats viešai prasitarė 2024 vasarą, patvirtinęs, kad kaip bedarbis nuo gegužės 22 d. gauna 1200 eurų pašalpą“, – rašė ji.
Dėl R. Žemaitaičio gautos nedarbo išmokos į atsakingas šalies institucijas kreipėsi ir konservatorė Dalia Asanavičiūtė–Gružauskienė.
Pasak „Viešpirkių“, šie duomenys rodo sunkiai paaiškinamą praktiką, kai politinė partija sudaro sutartis su jos pačios vadovybe ar nariais.
Tai, pilietinės iniciatyvos nuomone, kelia rimtų klausimų dėl galimo interesų konflikto, skaidrumo ir politinės atsakomybės.
