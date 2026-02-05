Pajūryje – slaptas projektas: įmonėms keliami neeiliniai reikalavimai

Banko paskelbtu konkursu atrinktas partneris turėtų parengti šių darbų projektą ir juos atlikti: siekiant padidinti apsaugą reikia sumontuoti tam tikrą įrangą.
Viešojo pirkimo dokumentuose neatskleidžiama, kokiame pastate yra banko patalpos – adresas bus pateiktas tik laimėtojui.
Tarp jam keliamų reikalavimų yra leidimas dirbti su įslaptinta informacija, su ja bus galima susipažinti tik tam tikrose vietose.
„Įvykdžius įslaptintą sandorį ar jo vykdymą nutraukus prieš terminą, paslapčių subjektui perduoti visą gautą ar sandorio vykdymo metu sukurtą įslaptintą informaciją“, – nurodo sąlygos.
Konkurso dalyvius numatyta nuodugniai išanalizuoti. Siekiama išsiaiškinti, kas yra dalyvausiančių įmonių galutinis naudos gavėjas, ar jos kaip nors susijusios su šalimis, kurioms taikomos sankcijos, ar turi klientų jose ir ofšorinėse zonose, ar yra sąsajų su Astravo branduolinės elektrinės Baltarusijoje statybomis, ar klientai bei tiekėjai nekelia grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui.
Su konkurso laimėtoju numatyta pasirašyti 2 mėnesius truksiančią sutartį.