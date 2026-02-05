VerslasRinkos pulsas

Pajūryje – slaptas projektas: įmonėms keliami neeiliniai reikalavimai

2026 m. vasario 5 d. 15:37
Valdas Pryšmantas
Ruošiamasi plėsti Klaipėdoje esančių įslaptintų valstybės valdomo Turto banko patalpų apsaugos sistemas, šiuos darbus galinčioms atlikti įmonėms keliami neeiliniai reikalavimai.
Daugiau nuotraukų (4)
Banko paskelbtu konkursu atrinktas partneris turėtų parengti šių darbų projektą ir juos atlikti: siekiant padidinti apsaugą reikia sumontuoti tam tikrą įrangą.
Viešojo pirkimo dokumentuose neatskleidžiama, kokiame pastate yra banko patalpos – adresas bus pateiktas tik laimėtojui.
Tarp jam keliamų reikalavimų yra leidimas dirbti su įslaptinta informacija, su ja bus galima susipažinti tik tam tikrose vietose.
„Įvykdžius įslaptintą sandorį ar jo vykdymą nutraukus prieš terminą, paslapčių subjektui perduoti visą gautą ar sandorio vykdymo metu sukurtą įslaptintą informaciją“, – nurodo sąlygos.
Konkurso dalyvius numatyta nuodugniai išanalizuoti. Siekiama išsiaiškinti, kas yra dalyvausiančių įmonių galutinis naudos gavėjas, ar jos kaip nors susijusios su šalimis, kurioms taikomos sankcijos, ar turi klientų jose ir ofšorinėse zonose, ar yra sąsajų su Astravo branduolinės elektrinės Baltarusijoje statybomis, ar klientai bei tiekėjai nekelia grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui.
Su konkurso laimėtoju numatyta pasirašyti 2 mėnesius truksiančią sutartį.
Turto bankasapsaugos sistemosKonkursas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.