Šio kuro kaina šovė dar aukščiau – per savaitę padidėjo beveik trečdaliu Blogos naujienos besišildantiems granulėmis

2026 m. vasario 5 d. 14:40
Valdas Pryšmantas
Namų šildymui naudojamų medienos granulių kaina tarptautinėje biržoje per savaitę padidėjo beveik trečdaliu, šis produktas per tą patį laikotarpį pastebimai pabrango ir parduotuvėse.
Biokuro biržos „Baltpool“ neatidėliotinų sandorių (SPOT) rinkoje granulių kaina vasario 3-iąją siekė 99,49 euro už megavatvalandę, kai sausio 27-ąją ji buvo 76,5 euro: pabrango 30 procentų.
Į kainas biržoje jau sureagavo ir mažmenininkai – naujienų portalo „ve.lt“ stebima 15 kilogramų granulių pakuotė vasario 4-osios ryte kainavo 7,4 euro – 14 proc. daugiau nei prieš savaitę.
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius portalui anksčiau aiškino, kad „Baltpool“ granulių kainos kyla atšalus orams ir didėjant šio produkto paklausai, o kai kurie šio kuro pardavėjai naudojasi proga užsidirbti.
Biržoje medienos granulių megavatvalandės kaina prieš Kalėdas siekė 51,96, sausio viduryje – 61,18 euro.
„Baltpool“ šio kuro kaina megavatvalandėmis matuojama dėl to, kad vertinamas granulių išskiriamas energijos kiekis – svoris nėra tikslus rodiklis, nes, pavyzdžiui, drėgna tam tikros rūšies mediena išskirs mažiau energijos nei kitos rūšies sausa mediena.
