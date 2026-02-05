Biokuro biržos „Baltpool“ neatidėliotinų sandorių (SPOT) rinkoje granulių kaina vasario 3-iąją siekė 99,49 euro už megavatvalandę, kai sausio 27-ąją ji buvo 76,5 euro: pabrango 30 procentų.
Į kainas biržoje jau sureagavo ir mažmenininkai – naujienų portalo „ve.lt“ stebima 15 kilogramų granulių pakuotė vasario 4-osios ryte kainavo 7,4 euro – 14 proc. daugiau nei prieš savaitę.
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius portalui anksčiau aiškino, kad „Baltpool“ granulių kainos kyla atšalus orams ir didėjant šio produkto paklausai, o kai kurie šio kuro pardavėjai naudojasi proga užsidirbti.
Biržoje medienos granulių megavatvalandės kaina prieš Kalėdas siekė 51,96, sausio viduryje – 61,18 euro.
„Baltpool“ šio kuro kaina megavatvalandėmis matuojama dėl to, kad vertinamas granulių išskiriamas energijos kiekis – svoris nėra tikslus rodiklis, nes, pavyzdžiui, drėgna tam tikros rūšies mediena išskirs mažiau energijos nei kitos rūšies sausa mediena.