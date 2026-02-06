VMVT atliko neplaninį patikrinimą pagal gautą vartotojo pranešimą dėl rasto svetimkūnio (gumos) virtuose kaimiškuose vėdaruose.
Šis gaminys buvo pirmos rūšies, o jo tinkamumo vartoti terminas 2026 m. vasario 11 d. Grynasis kiekis – 0,492 kg, o gamintojas – UAB „Rivona“ (Šilalės r.).
„Nustatyta, kad išplatinimas buvo vykdomas UAB „Norfos mažmena“ parduotuvėse. VMVT priėmė sprendimą uždrausti šio produkto tiekimą rinkai“, – teigiama VMVT komentare.
„Norfa“: pirkėjams bus grąžinti pinigai
Įmonės atsovas Darius Ryliškis tikina, kad prekybos tinklas į skundą sureagavo. „Visa virtų kaimiškų vėdarų partija, kurioje buvo aptikta gaminių su svetimkūniu, pašalinta iš prekybos. Paskelbtas kvietimas visiems pirkėjams, įsigijusiems šios partijos vėdarų, grąžinti prekes į „Norfos“ prekybos centrą, kuriame jos buvo pirktos. Pirkėjams bus grąžinti pinigai“, – pažymi D. Ryliškis
Pasak jo, VMVT gamybinių patalpų patikrinimo metu nenustatė, kad svetimkūnis į gaminius galėjo patekti gamybos proceso metu.
„Šiuo metu vyksta vidinis tyrimas, siekiant išsiaiškinti, su kokiais priedais (kruopomis ar kt.) svetimkūnis galėjo patekti į vėdarus“, – priduria jis.
Prekybos tinklo žiniomis, skundą pateikęs pirkėjas dėl pinigų grąžinimo į parduotuvę dar nesikreipė.
Aiškina tvarką, kaip susigrąžinti pinigus už nekokybišką prekę
D. Ryliškis taip pat paaiškina, ką daryti, jei pirkėjas „Norfoje“ įsigijo nekokybišką prekę.
„Atvykite į tą „Norfa“ parduotuvę, kurioje įsigijote netinkamos kokybės prekę, ir kreipkitės į parduotuvės vadovą. Būtinai turėkite pirkimo kvitą – jis įrodo, kada, kur ir už kokią kainą įsigijote prekę.
Jei visiškai akivaizdu, kad prekė pirkta „Norfa“ tinkle, kvitas nėra būtinas. Tokiu atveju reikia pateikti pačią prekę ir asmens tapatybės dokumentą.
Jei prekė iš tiesų yra nekokybiška, parduotuvės darbuotojas grąžins už ją sumokėtus pinigus.
Kai kuriais atvejais pirkėjui gali būti skiriama papildoma kompensacija (dovana)“, – dėsto D. Ryliškis.
