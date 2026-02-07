Tyrimas atskleidė, ką planuoja pensinio amžiaus sulaukę gyventojai: netikėta

Apklausos duomenimis, dirbti išėjus į pensiją dažniau planuoja išsiskyrę apklaustieji bei našliai – 42 proc. šios grupės atstovų nurodė tokį pasirinkimą. Tarp planuojančiųjų dirbti senatvėje taip pat daugiau kvalifikuotų specialistų (38 proc.) ir darbininkų (37 proc.).
Antras pagal populiarumą sprendimas, ruošiantis senatvei, yra pinigų taupymas sąskaitoje ar indėliuose – jį nurodė 29 proc. apklaustųjų. Taip pat beveik ketvirtadalis gyventojų (24 proc.) teigė investuojantys į finansines priemones, tokias kaip investiciniai fondai, akcijos, obligacijos ar gyvybės draudimas.
Pastebėta, kad taupymą sąskaitoje ar indėliuose dažniau renkasi vadovaujamas pareigas einantys gyventojai – taip pensiniam amžiui ruošiasi 40 proc. vadovų. Tokia pati dalis vadovų teigė investuojantys į finansines priemones.
Apklausos rezultatai rodo, kad 19 proc. gyventojų planuoja senatvėje gyventi kukliau ir mažinti kasdienes išlaidas, 17 proc. turi arba ketina įsigyti nekilnojamojo turto nuomai, 16 proc. kaupia trečiojoje pensijų pakopoje, o 16 proc. apie senatvės finansus šiuo metu dar negalvoja.
Be to, 14 proc. respondentų mano, kad senatvėje jiems pakaks valstybinės pensijos ir išmokų, 11 proc. planuoja gauti papildomų pajamų iš kitos veiklos – verslo ar individualios veiklos. Taip pat 3 proc. apklaustųjų tikisi artimųjų finansinės paramos, o likę 5 proc. rinkosi kitus sprendimus.
„Citadele“ bankas, bendradarbiaudamas su tyrimų agentūra „Norstat“, viešąją apklausą atliko 2025 m. gruodį. Jos metu internetu buvo apklausta daugiau nei 1 tūkst. Lietuvos gyventojų nuo 18 iki 74 metų.