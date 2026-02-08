Neeilinis objektas Klaipėdos NT rinkoje: valstybė parduos visą devynaukštį

Valstybės valdoma bendrovė pradeda ieškoti tarpininko, kuris galėtų parduoti didžiulį pastatą, esantį J. Janonio gatvėje.
Direkcija pardavimą patikės tarpininkams, rodo pirmąją vasario savaitę paskelbta rinkos konsultacija, kuria skelbiama apie pastato pardavimo organizavimo paslaugų įsigijimą.
Su būsimu partneriu norima pasirašyti trejų metų sutartį arba iki turto pardavimo. Numatoma, jog tarpininkui bus mokamas vadinamasis sėkmės mokestis, jo dydis priklausys nuo to, per kiek laiko bus surastas pirkėjas, kokia kaina su juo bus suderėta.
Sąlygos dar gali keistis, jas tikimasi suderinti rinkos konsultacijos metu.
Pastatas bus parduotas aukcione, kol kas jo pradinė kaina neskelbiama – ji bus nustatyta turto vertinimo metu.
Tuometinei Lietuvos jūrų laivininkystės administracijai skirtas devynių aukštų pastatas J. Janonio gatvėje iškilo 1980 metais. KVJUD skelbia, kad po atliktos ekspertizės buvo nustatyta, kad jam reikalingas kapitalinis remontas, pareikalausiantis nemažų išlaidų, dėl to buvo priimtas sprendimas statyti naują pastatą, kuriam keliami aukštos architektūrinės ir inžinerinės kokybės, inovatyvumo reikalavimai.
Pernai kovą direkcija pasirašė sutartį dėl naujo pastato statybų, kurios kainuos apie 27 mln. eurų.
Pastatas iškils greta naujo kruizinių laivų terminalo, sklype šalia Žiemos uosto krantinių.
Pagal projektą, šešių aukštų ir apie 7 tūkst. kvadratinių metrų ploto direkcijos pastatas būtų stačiakampis su įvairių motyvų formomis, fasade dominuos natūralios keramikos spalva.
Naujame pastate taip pat suprojektuotos kavinės, konferencijų salė, o ant stogo – apžvalgos vieta.
Viliamasi, kad naujas kruizinių laivų terminalas, jame suplanuota pramoginių laivų prieplauka ir naujo pastato prieigos taps nauju klaipėdiečių traukos centru prie marių, čia bus sukurta patraukli vieta miesto renginiams.