Jis pažymėjo, jog tai, kad turi nuosavą atominę elektrinę, nereiškia, jog nebus išlaidų: objekto eksploatacija, jo priežiūra ir reguliarus kuro keitimas reikalauja didelių išlaidų.
„Kaip man anksčiau pranešė statybininkai, vienas kuro įkrovimas kainuoja 150 mln. dolerių. Dabar tikriausiai 200 mln. dolerių. Penkerius metus nuolat iš reaktoriaus dalimis išimame urano strypus ir įdedame naujus. Tai – nemaži pinigai. Viskas kainuoja“, – pareiškė politikas.
Kaip pažymi naujienų portalas, kuras reaktoriuje keičiamas kas 3–4 metus. Primename, kad Baltarusijos atominės elektrinės statyba buvo A. Lukašenkos asmeninė iniciatyva, kurią jis sistemingai ir atkakliai stūmė. Pagrindinis argumentas buvo priklausomybės nuo rusiškų dujų sumažinimas.
Tačiau, kaip anksčiau rašė „Zerkalo“, taip neatsitiko. 2024 m. Baltarusija importavo 17 mlrd. kub. m. rusiškų dujų. Tuo metu Astravo atominė jėgainė jau dirbo visu pajėgumu.
Tuo tarpu 2020 m. šalis suvartojo 18,766 mlrd. kub. m, o 2021 m. – 19 mlrd.
Taigi, palyginti su 2021 m., dujų suvartojimas sumažėjo tik 2 mlrd. kub. m, o palyginti su 2020 m. – dar mažiau. Tai yra žymiai kuklesni rodikliai, nei žadėta.
Nepaisant to, A. Lukašenka pareiškė, kad Baltarusija ir toliau pirks iš Rusijos tiek pat dujų. Pati elektrinė buvo statoma daugiausia už iš Rusijos gautą paskolą. Pagal susitarimą tik dešimtadalis projekto vertės turėjo būti apmokėta iš baltarusių pinigų. Iš viso Astravo jėgainės statybai buvo skirta 6,838 mlrd. dolerių. Iš jų 5,36 mlrd. – Rusijos paskola. Šiuos pinigus Baltarusija turės grąžinti su palūkanomis.
Prieš atominės elektrinės statybas baltarusiams žadėta, kad paleidus jėgainę pigs elektra, tačiau ir to neatsitiko. Nepaisant to, A. Lukašenkos iniciatyva Baltarusijoje nuspręsta statyti trečiąjį bloką.
