Dar viena įmonė mažina etatų skaičių – kelių pareigybių darbuotojų nebereikės

Kaip naujienų portalui Lrytas sako Užimtumo tarnybos (UŽT) atstovė spaudai Milda Jankauskienė, UŽT jau gavo pranešimą apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą iš UAB „Hallo Healthcare Business Services“. Apie tai įspėta 16 darbuotojų iš 67 dirbančiųjų.
Darbo neteks apskaitos specialistai (buhalteriai) – 6, vyriausieji apskaitos specialistai (vyriausieji buhalteriai) – 4, finansų ir apskaitos padalinio vadovai – 3, jaunesnieji apskaitos specialistai – 3.
Pasak pašekovės, juos numatoma atleisti LR darbo kodekso 63 straipsnyje nurodytomis sąlygomis nuo šių metų balandžio 30 d. iki gegužės 29 d.
„Atleidimo priežastys – LR Darbo kodekso 57 str. 1 d. 1 p. Paslaugų užsakovas pranešė, kad atsisako paslaugų pirkimo iš įmonės, todėl įmonė mažina darbuotojų skaičių“, – nurodo M. Jankauskienė.
Portale rekvizitai.vz.lt matyti, kad 2025 m. gruodį vidutinis įmonėje mokėtas atlyginimas „ant popieriaus“ siekė 2 883 Eur. Pardavimo pajamos 2024 m. siekė 3,3 mln. Eur, o grynasis nuostolis – 727 891 Eur.
Bendrovė „Hallo Healthcare Business Services“ veikia Vilniuje, ji įkurta prieš ketverius metus.
Lrytas bandė susisiekti su „Hallo Healthcare Business Services“ dėl platesnio jų komentaro, tačiau atsakingų bendrovės atstovų pasiekti nepavyko.
