ES draus įmonėms naikinti neparduotus drabužius

2026 m. vasario 9 d. 21:29
Didelės mados įmonės Europos Sąjungoje (ES) nuo liepos 19 d. neparduotus drabužius ir batus galės naikinti tik esant tam tikroms sąlygoms. Vidutinio dydžio įmonėms šis reguliavimas galios nuo 2030-ųjų, pranešė Europos Komisija.
Išimtys bus taikomos, pavyzdžiui, sugadintoms prekėms.
Be to, vidutinės įmonės nuo 2030 m. turės pateikti informaciją apie naikinamas neparduotas prekes – didžiosios bendrovės tai privalo daryti jau dabar.
Pasak Komisijos, taip įmonės bus skatinamos efektyviau valdyti savo atsargas, geriau tvarkyti grąžinamas prekes ir ieškoti alternatyvų, pavyzdžiui, prekes perparduoti, atnaujinti, paaukoti ar pakartotinai panaudoti, užuot jas naikinus.
Tai esą padės mažinti atliekų kiekį, žalą aplinkai bei sukurti lygias konkurencines sąlygas įmonėms, puoselėjančioms tvarius verslo modelius.
Komisijos duomenimis, kasmet Europoje sunaikinama 4–9 proc. neparduotos tekstilės. Šios atliekos sugeneruoja apie 5,6 mln. tonų CO2 emisijų, o tai beveik prilygsta visoms 2021 metų Švedijos grynosioms emisijoms.
