Europos bankų konsorciumo vadovė: skubiai reikia alternatyvos „Visa“ ir „Mastercard“

„Mes esame labai priklausomi nuo tarptautinių (mokėjimo) sprendimų“, – kalbėjo Martina Weimert, 16 Europos bankų ir finansinių paslaugų bendrovių konsorciumo, kuris vadinasi Europos mokėjimų iniciatyva (angl. European Payments Initiative (EPI)), vykdomoji direktorė.
„Jei sakome, kad nepriklausomybė yra tokia svarbi, ir visi žinome, kad tai laiko klausimas (...), mums reikia skubiai imtis veiksmų“, – sakė ji.
Mažėjant atsiskaitymams grynaisiais, Europos pareigūnai vis labiau nerimauja, kad rimto santykių pablogėjimo atveju JAV mokėjimo bendrovių galia būtų pasinaudota kaip ginklu.
„Gilusis integravimas sukūrė priklausomybes, kuriomis galima piktnaudžiauti, kai ne visi partneriai yra sąjungininkai“, – neseniai savo kalboje įspėjo buvęs Europos Centrinio Banko (ECB) pirmininkas Mario Draghi.
2024 m. EPI, tarp kurios narių yra „BNP Paribas“ ir „Deutsche Bank“, pristatė europietišką „Apple Pay“ alternatyvą „Wero“. Teigiama, kad ši skaitmeninių mokėjimų sistema dabar turi 48,5 mln. vartotojų Belgijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje, o iki 2027 m. planuoja plėstis ir siūlyti mokėjimus internete ir parduotuvėse.
ECB taip pat propaguoja skaitmeninį eurą – skaitmeniniams mokėjimams euro zonoje skirtą viešąją iniciatyvą, kuria siekiama sustiprinti bloko pinigų suverenumą.
Praėjusią savaitę iniciatyvos svarbą pabrėžė už projektą atsakingas ECB vykdomosios valdybos narys Piero Cipollone.
„Būdami Europos piliečiais, norime išvengti situacijos, kai Europa taptų pernelyg priklausoma nuo mokėjimo sistemų, kurios nėra mūsų rankose“, – sakė jis.
Euro zonos prekybininkai turės priimti skaitmeninius eurus parduotuvėse ir internete 2029 m., kuomet ECB planuoja išleisti šią valiutą.
Skaitmeninis euras galėtų „suteikti bazę, kurios pagrindu po konsolidacijos galėtų būti sukurtas europinis kortelių „Visa“ ar „Mastercard“ atitikmuo“, tvirtina iniciatyvos šalininkė Aurore Lalucq, Europos Parlamento ekonomikos komiteto pirmininkė.
Europos Centrinio Banko duomenimis, 2022 m. atsiskaitymai banko kortelėmis „Visa“ ir „Mastercard“ sudarė beveik du trečdalius visų kortelių operacijų euro zonoje, kur 13 valstybių narių neturėjo nacionalinės alternatyvos paslaugos teikėjams iš JAV.