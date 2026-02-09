VerslasRinkos pulsas

Kauno apylinkės teisme – baudžiamoji byla: įtaria dėl tarptautinių sankcijų pažeidimo

2026 m. vasario 9 d. 15:06
Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose bus pradėta nagrinėti baudžiamoji byla, kurioje vienos Kaune registruotos uždarosios akcinės bendrovės direktorius J. V. ir šios bendrovės naudos gavėjas (netiesioginis akcininkas) V. R. bei juridinis asmuo, kaltinami pažeidę Lietuvoje įgyvendinamas tarptautines sankcijas, išgabenant daugiau nei ketvirčio milijono eurų vertės įrangą, ir dėl to padarę didelę žalą Lietuvos Respublikos interesams, skelbiama pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (1)
Šiuose J. V., V. R. ir juridinio asmens veiksmuose yra nusikalstamos veikos, numatytos BK 1231 straipsnio 1 dalyje, požymių.
Remiantis kaltinamojo akto duomenis, bendrovės vadovas ir su bendrove susijęs naudos gavėjas, veikdami išvien, bendrovės naudai ir interesams, galimai organizavo ir koordinavo draudžiamų prekių bei įrangos tiekimą Rusijos Federacijoje esantiems naftos perdirbimo objektams. 
Tokiu būdu J.V. ir V.R. demonstruodami nusistatymą nesilaikyti galiojančių norminių aktų dėl tarptautinių sankcijų, taikomų dėl Rusijos karinės agresijos veiksmų prieš Ukrainą, taip pat siekdami finansinės naudos juridiniam asmeniui, pažeidė Lietuvos Respublikoje deklaruojamus principus užtikrinti tarptautinę taiką ir saugumą bei pagarbą žmogaus teisėms ir dėl to padarė didelės žalos Lietuvos Respublikos interesams. Įtariama, kad, nepaisant Europos Sąjungos nustatytų ribojamųjų priemonių, buvo sudaromi ir vykdomi sandoriai su užsienio valstybėse registruotomis įmonėmis, kurių faktinis tikslas – įrangos perdavimas naudoti Rusijos Federacijoje.
Bylos duomenimis, siekiant įgyvendinti susitarimus dėl įrenginių išgabenimo, buvo sudarytos sutartys, tarp Kaune veikiančios bendrovės ir Nyderlanduose, Rusijos Federacijoje registruotų įmonių, kurias vykdant buvo pagamintos ir išgabentos prekės į Rusiją.
Nustatyta, kad tokiu būdu bendrovė pagamino ir į Rusijos Federaciją eksportavo vandens valymo įrangą, kurios vertė – beveik 275 tūkst. eurų. Pagal kitą sudarytą sutartį į objektą, įsikūrusį Rusijos Federacijoje, buvo išgabentas dar vienas įrenginys – siurblinė, kurios vertė viršija 40 tūkst. eurų. Bendra gautos finansinės naudos suma viršija 300 tūkst. eurų.
Bylos duomenimis, tokiais veiksmais buvo siekiama gauti finansinės naudos, sąmoningai ignoruojant tarptautinių sankcijų režimą, taip pat pažeidžiant valstybės deklaruojamus principus užtikrinti tarptautinę taiką ir saugumą bei pagarbą žmogaus teisėms ir dėl to padarant didelės žalos Lietuvos Respublikos interesams.
sankcijosKaunasTeismas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.