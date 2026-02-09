Kauno apylinkės teisme – baudžiamoji byla: įtaria dėl tarptautinių sankcijų pažeidimo

Šiuose J. V., V. R. ir juridinio asmens veiksmuose yra nusikalstamos veikos, numatytos BK 1231 straipsnio 1 dalyje, požymių.
Remiantis kaltinamojo akto duomenis, bendrovės vadovas ir su bendrove susijęs naudos gavėjas, veikdami išvien, bendrovės naudai ir interesams, galimai organizavo ir koordinavo draudžiamų prekių bei įrangos tiekimą Rusijos Federacijoje esantiems naftos perdirbimo objektams.
Tokiu būdu J.V. ir V.R. demonstruodami nusistatymą nesilaikyti galiojančių norminių aktų dėl tarptautinių sankcijų, taikomų dėl Rusijos karinės agresijos veiksmų prieš Ukrainą, taip pat siekdami finansinės naudos juridiniam asmeniui, pažeidė Lietuvos Respublikoje deklaruojamus principus užtikrinti tarptautinę taiką ir saugumą bei pagarbą žmogaus teisėms ir dėl to padarė didelės žalos Lietuvos Respublikos interesams. Įtariama, kad, nepaisant Europos Sąjungos nustatytų ribojamųjų priemonių, buvo sudaromi ir vykdomi sandoriai su užsienio valstybėse registruotomis įmonėmis, kurių faktinis tikslas – įrangos perdavimas naudoti Rusijos Federacijoje.
Bylos duomenimis, siekiant įgyvendinti susitarimus dėl įrenginių išgabenimo, buvo sudarytos sutartys, tarp Kaune veikiančios bendrovės ir Nyderlanduose, Rusijos Federacijoje registruotų įmonių, kurias vykdant buvo pagamintos ir išgabentos prekės į Rusiją.
Nustatyta, kad tokiu būdu bendrovė pagamino ir į Rusijos Federaciją eksportavo vandens valymo įrangą, kurios vertė – beveik 275 tūkst. eurų. Pagal kitą sudarytą sutartį į objektą, įsikūrusį Rusijos Federacijoje, buvo išgabentas dar vienas įrenginys – siurblinė, kurios vertė viršija 40 tūkst. eurų. Bendra gautos finansinės naudos suma viršija 300 tūkst. eurų.
Bylos duomenimis, tokiais veiksmais buvo siekiama gauti finansinės naudos, sąmoningai ignoruojant tarptautinių sankcijų režimą, taip pat pažeidžiant valstybės deklaruojamus principus užtikrinti tarptautinę taiką ir saugumą bei pagarbą žmogaus teisėms ir dėl to padarant didelės žalos Lietuvos Respublikos interesams.