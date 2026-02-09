Užimtumo tarnyba: darbo rinkoje – aktyvesnis metų startas

Vasario 1 d. Užimtumo tarnyboje registruota 164,2 tūkst. nedirbančių gyventojų, kuriems suteiktas bedarbio statusas. Tai – 3,1 proc. daugiau nei prieš mėnesį, bet mažiau nei prieš metus (2,4 proc.).
Nors darbo jėgos pasiūla per mėnesį padidėjo, tuo pačiu pusantro karto išaugusi darbo paklausa pasiekė 12,4 tūkst. – darbdaviai paskelbė 4,8 tūkst. daugiau laisvų darbo vietų.
„Metų pradžioje stebime tradicinį rinkos atsigavimą – darbdaviai aktyviau formuoja ir pildo komandas, o darbo ieškantys žmonės drąsiau grįžta dirbti. Šį sausį darbo pasiūlymų skaičius išaugo 64 proc., pernai tuo pačiu metu didėjo 49 proc. Įsidarbinimai ūgtelėjo 25 proc. – panašiai buvo ir pernai (26 proc.)“, – sakė Užimtumo tarnybos Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja Jurgita Zemblytė.
Darbuotojų paieška suaktyvėjo beveik visose savivaldybėse ir visuose sektoriuose. Daugiausiai naujų kolegų ieškojo gamybos (2,8 tūkst.), administracinės ir aptarnavimo veiklos (2 tūkst.) bei transporto ir saugojimo (1,8 tūkst.) įmonės.
Kartu su darbo paklausa augo ir personalo samda: sausį pradėjo dirbti ketvirtadaliu daugiau klientų (16,3 tūkst.). Daugiausiai – gamybos bei administracinės ir aptarnavimo veiklos (po 2,4 tūkst.) įmonėse. Į darbo rinką grįžtančių vyrų skaičius didėjo 31,4 proc., moterų – 19,7 proc.
Kaip įprastai pirmąjį žiemos mėnesį, daugiau žmonių rinkosi veiklą pagal verslo liudijimus. Šią užimtumo formą pasirinko 8,9 tūkst. klientų – 46,2 proc. (2,8 tūkst.) daugiau nei gruodį.
Mažiausias registruotas nedarbas šalyje išlieka Neringos (3,6 proc.) ir Birštono (6,1 proc.) savivaldybėse. Tuo tarpu didžiausias – Anykščių r. (12,6 proc.), Kalvarijos (12,4 proc.), Ignalinos r. (12,3 proc.) savivaldybėse. Registruoto nedarbo rodikliai didėjo net 56 iš 60 šalies savivaldybių, trijose mažėjo ir vienoje išliko nepakitęs.
Vasario 1 d. šalyje dirbo 1,45 mln. žmonių – 0,28 proc. mažiau nei prieš mėnesį, bet panašiai kaip prieš metus. Darbuotojų labiausiai sumažėjo prekybos, statybos, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriuose, o augimas fiksuotas apdirbamosios gamybos bei administracinės ir aptarnavimo veiklos srityse.