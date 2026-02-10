„Vilvi Group“ skelbia, kiek šių metų pradžioje suskaičiavo pelno

Jos teigimu, palyginti su grupės pelnu prieš metus, jis augo 9,2 proc.
Be to, sausio viduryje grupei priklausanti įmonė „Vilkyškių pieninė“ taip pat įsigijo 100 proc. bendrovės „Marijampolės pieno konservai“ akcijų.
ELTA primena, kad „Marijampolės pieno konservus“ įmonė įsigijo už 7,5 mln.
Šis sandoris buvo užbaigtas pernai lapkritį, gavus Konkurencijos tarybos leidimą. „Vilkyškių pieninė“ yra viena iš šešių „Vilvi Group“ grupės įmonių, o po šio įsigijimo „Vilvi Group“ tapo viena didžiausių pieno perdirbimo grupių Baltijos šalyse.
Nuo šiol „Vilvi Group“ sudaro „Vilkyškių pieninė“, „Modest“, „Kelmės pieninė“, „Kelmės pienas“, „Pieno logistika“, „Baltic Dairy Board“ ir „Marijampolės pieno konservai“.
Grupėje dirba apie 1,4 tūkst. darbuotojų.
pieno perdibėjaiPienasžemės ūkis
Rodyti daugiau žymių