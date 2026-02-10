LEA: per savaitę vienas tiekėjas padidino elektros tarifus

Anot agentūros, nagrinėjamu laikotarpiu siūlomų 12 ir 24 mėn. fiksuotos kainos planų dviejų laiko zonų tarifus iki 1 proc. didino vienas nepriklausomas tiekėjas, kitas tiekėjas tarifų nekeitė.
Siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų vienos laiko zonos 1 kilovatvalandės (KWh) vidutinės kainos per savaitę padidėjo nuo 0,273 iki 0,274 euro vienoje laiko zonoje ir nuo 0,263 iki 0,264 euro dviejose laiko zonose.
Tuo metu 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinės kainos vienoje laiko zonoje augo nuo 0,276 iki 0,277 euro, o dviejose laiko zonose – nuo 0,266 iki 0,267 euro.
Šiuo metu 6 mėn., 12 mėn. ir 24 mėn. elektros kainos fiksavimo laikotarpį siūlo po du tiekėjus, o 10 mėn. ir 14 mėn. fiksuotos kainos planus po vieną tiekėją.
Planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina siekia 0,419 euro, arba yra 6,9 proc. didesnė už ankstesnės savaitės vidutinę kainą, kuri sudarė 0,392 euro.
Garantinio tiekimo elektros kainos (planas „Standartinis“) 2026 m. vasario mėnesį, palyginti su sausiu, padidėjo 39–51 proc. – iki 0,323 euro (viena laiko zona) bei iki 0,341 ir 0,283 euro (dvi laiko zonos).