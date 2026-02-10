M. Sinkevičius: dėl baltarusiškų trąšų tranzito atnaujinimo vyksta įvairios diskusijos

„Turime matyti platesnį vaizdą – Europos Sąjungos sprendimai, nacionaliniai sprendimai, Amerikos interesai. (…) Mes turbūt jau esame kaip valstybė pasakiusi (…) kelis kartus, kad užsienio politiką formuoja prezidentas kartu su Vyriausybe. Ir kadangi europinių sankcijų pratęsimo klausimai spręsis, berods, vasario 28 d. (…), tai sankcijos, panašu, kad bus neabejotinai pratęstos“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė M. Sinkevičius.
„Tačiau šitame kontekste (…) reikia pasakyti, kad, taip, yra vidinių pasvarstymų, kaip galėtų būti, išeinant iš to, kad Amerika, specialusis pasiuntinys vykdo čia aktyvią veiklą ir, man atrodo, vasario mėnesį planuoja vykti. Kaip žinote, politiniai kaliniai išleidžiami (…). Ir yra tam tikri mainai savotiški sankcijų pavidalu: išleidus kalinių, humanitarinės krizės sprendimas sąlygoja tam tikras nuolaidas iš Amerikos perspektyvos. Mes, aišku, suinteresuoti Amerika, jos kariais ir Amerikos karių dislokavimu Lietuvoje“, – sakė jis.
M. Sinkevičius pažymi, kad Lietuva turi atkreipti dėmesį į JAV vykdomą politiką. Anot jo, vyksta įvairios diskusijos dėl baltarusiškų trąšų tranzito atnaujinimo, tačiau esą nėra daromos prielaidos, kad jos virs politiniais veiksmais.
„Nepykite, bet tikrai turime girdėti, kokie Amerikos planai, kokie jos siekiai ir, matyt, Amerika, kaip transatlantinis partneris, nedingo iš Lietuvos radaro, iš strateginės partnerystės. Mes turime daugiapolę situaciją – Amerika, Europos Sąjunga, mes, kaip nacionalinė valstybė, ir mes turime tą nenuspėjamą kaimyną su savo balionais, su savo hibridinėmis atakomis, su stumiamais migrantais į mūsų šalį“, – teigė politikas.
„Mes tikrai išlaikome tą politinę kryptį vasario mėnesio pabaigoje kartu su likusia Europa, bet diskusijos įvairios vyksta. Jos tikrai vyksta. Klausimas, ar jos formalizuosis į kažkokius veiksmus. Kol kas tokių prielaidų aš nematau, bet diskutuoti kabinetuose, uždaroje aplinkoje, su profesionalais, užsienio politikos vykdytojais, turbūt galima ir tas tikrai vyksta ir to nereikėtų slėpti nuo visuomenės“, – tęsė jis.
Praėjusių metų gruodžio viduryje JAV specialusis pasiuntinys Baltarusijoje Johnas Coale‘as pranešė, kad Jungtinės Valstijos naikina sankcijas Baltarusijos kalio eksportui. Jis taip pat pažymėjo, kad diskusijos dėl sankcijų bus tęsiamos ir toliau.
Praėjusią savaitę šalies vadovas Gitanas Nausėda teigė, kad diskusijos dėl baltarusiškų trąšų tranzito atnaujinimo nevyksta ir Europos Sąjungos (ES) sankcijos išliks tol, kol Minsko režimas nekeis vykdomos politikos.
JAV sankcijos baltarusiškoms trąšoms įsigaliojo 2021 m. – praėjus metams po Baltarusijos prezidento rinkimų, kurių laimėtoju neteisėtai pasiskelbė Aliaksandras Lukašenka. Vakarai nepripažįsta šių rinkimų kaip sąžiningų.
Tuomet visi JAV fiziniai ir juridiniai asmenys privalėjo užbaigti sandorius su Baltarusijos kalio trąšų gamintoja „Belaruskalij“. 2022 m. sankcijas baltarusiškoms trąšoms pritaikė ir Europos Sąjunga (ES).
