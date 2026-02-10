Sausį Lietuvoje užfiksuotas rekordinis naujų įmonių skaičius

Tai – beveik 45 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, kai buvo fiksuota daugiau nei 2,1 tūkst. registracijų. Kasmet vis augantis naujai registruotų įmonių skaičius patvirtina didėjantį lietuvių verslumą, tačiau šių metų sausio rezultatus ekspertai sieja ir su pasikeitusiu mokestiniu reguliavimu individualios veiklos atžvilgiu.
„Nors sausis tradiciškai būna aktyvus naujų įmonių steigimo mėnuo, šių metų rezultatai išsiskiria savo mastu. 2018–2025 m. šį mėnesį registruotų įmonių vidurkis siekia apie 1 500.
Šiemet matome aiškų registracijų šuolį, kurį lėmė ne tik augantis lietuvaičių verslumas, bet ir mokestiniai pokyčiai – daliai savarankiškai dirbančių asmenų individuali veikla tapo mažiau patraukli, todėl jie pasirinko steigti mažąsias bendrijas“, – sako Rasa Verkauskaitė-Kazanskienė, „Swedbank“ Smulkių verslo klientų ir pardavimų skyriaus vadovė.
Pasak jos, tai patvirtina ir banko klientų elgsena – dalis kalbintų naujų verslų steigėjų nurodo, kad prie mažųjų bendrijų pereina būtent dėl pasikeitusios mokestinės aplinkos, nors anksčiau veiklą vykdė pagal individualią veiklą: „Nuo metų pradžios įsigaliojo naujas mokestinis reguliavimas individualios veiklos turėtojams – vietoje fiksuoto gyventojų pajamų mokesčio įvestas progresinis, priklausantis nuo gautų pajamų dydžio. Todėl daliai verslininkų tapo efektyviau savo veiklą vykdyti mažosios bendrijos pagrindu.“
Vien per sausio mėnesį „Swedbank“ sąskaitas atsidarė 23,6 proc. daugiau naujai įregistruotų įmonių nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, o pirmąją vasario savaitę šis skaičius buvo net 40 proc. didesnis. Absoliučią daugumą naujų klientų sudaro mažosios bendrijos.
„Svarbu pabrėžti, kad didesnis įmonių steigimo aktyvumas nebūtinai reiškia staigų ekonomikos augimą – dalis veiklų tiesiog keičia juridinę formą. Tačiau tokia transformacija gali turėti teigiamą poveikį verslo skaidrumui, o kartu rodo ir verslumo potencialą bei žmonių pasiryžimą veikti“, – pažymi R. Verkauskaitė-Kazanskienė.
Pastebimas ir dar vienas pokytis – vis daugiau įmonių verslo sąskaitas atsidaro nuotoliniu būdu.
„Reikšminga dalis naujai steigiamų verslų jau yra privatūs banko klientai, įpratę kasdienius finansinius klausimus tvarkyti internetu, todėl verslo sąskaitos atidarymas jiems tampa greitesnis ir paprastesnis.
Tai rodo ir banko duomenys: šių metų sausį 68 proc. naujų įmonių sąskaitų buvo atidarytos nuotoliniu būdu – maždaug dešimtadaliu daugiau nei įprastai. Verslams, ypatingai – smulkiems, svarbu, kad reikalingos paslaugos būtų pasiekiamos paprastai ir sklandžiai, tad asmeninių ir verslo finansų tvarkymas vienoje vietoje tampa vis dažnesniu sprendimu“, – sako „Swedbank“ atstovė.
Anot R. Verkauskaitės-Kazanskienės, įmonių steigimo aktyvumą gali lemti ne tik mokestiniai pokyčiai, bet ir bendras ekonomikos augimas bei ilgalaikės demografinės tendencijos. Nuo 2020 m. į Lietuvą grįžo beveik 50 tūkst. daugiau emigravusių lietuvių nei išvyko, o grįžtantys gyventojai dažnai atsineša tarptautinės patirties, idėjų ir daugiau drąsos kuriant nuosavą verslą.
Aktyviausiai sausį įmonės buvo registruojamos mažmeninės ir didmeninės prekybos, profesinių, mokslo ir techninių veiklų, statybų bei informacijos ir komunikacijos sektoriuose.
